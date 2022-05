Český nájezd na UFC: návrat Pudilové i šance před Whitem pro nové hvězdy

Když se v roce 2010 podařilo Karlosi Vémolovi probojovat do UFC, byla to veliká vzácnost. Terminátor se stal prvním Čechem, kterému se to podařilo. O čtyři roky později se to poštěstilo Viktoru Peštovi. V současnosti se zdá, že je českým hvězdám největší světová MMA organizace zaslíbená. Nejen, že Jiří Procházka bude brzy bojovat dokonce o titul slavné ligy, ale na její bránu klepou další tuzemské hvězdy. Navíc se do UFC po dvou letech vrací i „Příbramská střela“ Lucie Pudilová.