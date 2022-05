Procházka letí za titulem: Škoda, že se na Teixeiru nemůžu za něco na**at

Jen pár týdnů do rozhodující bitvy. Jiří Procházka zamířil v pondělí z Brna do Vídně, odkud odletěl na ostrov Phuket, kde ho čekají poslední tréninky před titulovou bitvou s Gloverem Teixeirou. Turnaj UFC 275, který zakončí brazilsko-český duel, se uskuteční v Singapuru, proto Procházkův tým hledal místo finálních příprav v Asii. Ještě před cestou český samuraj navštívil rodné Hostěradice. „Šel jsem taky na hřbitov. A teď můžu jít pro vítězství!“ říká devětadvacetiletý bojovník.

Vysněný souboj už je na dohled. Jiří Procházka se 11. června utká s ostříleným Brazilcem Gloverem Teixeirou o titul polotěžké váhy UFC. Odhodlání českému bijci rozhodně nechybí. Jediné, co by možná uvítal, je větší nevraživost s rivalem. „Jsem vlastně rád v pozici, kdy se alespoň ví, že o mně soupeř řekl něco špatného. Že se na něj můžu fakt za něco nas*at,“ říká s pousmáním.

Těšíte se do Thajska, že z vás trochu spadne humbuk, který v Česku před titulovou bitvou zažíváte?

„Ano, už ráno při cestě k holiči jsem si říkal, že už můžu hodit všechno za hlavu. Ještě mě ale čeká jedna z nejdůležitějších částí, což je poslední fáze přípravy. Musím vyšpicovat kondici na absolutní vrchol, což je náš úkol v Thajsku. Budeme dolaďovat preciznost, detaily.“

Trenéři tvrdí, že jste se opět ve všech směrech zlepšil. Máte stejný pocit?

„Ano, cítím to tak. Ale až samotný zápas ve mně všechno opravdu zažehne. Nechci se teď zbytečně vybuzovat do takových výkonů. Vím, že až samotný souboj probudí tu plnou sílu.“

Co pro vás v tuto chvíli znamená šampion Glover Teixeira?

„Především velkého bojovníka, který má za sebou opravdu ohromnou kariéru. A z tohoto úhlu pohledu jsem k němu přistupoval už v přípravě. Bude sázet na své zkušenosti. Bude mě chtít překvapit, prosadit si svou nekompromisní strategii, kterou ukázal v posledních zápasech. A s tímto vědomím musím udělat naprostý kontra styl. Takže můj přístup je takový, že ho respektuju, ale musím být absolutně nemilosrdnej. A jít přímo pro titul. Vůbec se s tím nemazat.“

Těší vás, že protivníkem v souboji o pás je právě on, taková legenda?

„Ano, je i hezký, jak nekompromisně sejmul Janka (Jan Blachowicz, předešlý držitel titulu). Ukázal tak, že je právoplatným šampionem.“

Vnímáte nějak to, že mezi vámi vládne respekt? Mluvíte o sobě navzájem s uznáním, bez jakéhokoliv trash talku…

„Věřím, že je to tím, že to máme v hlavě oba srovnaný. Já vím, co chci, za čím jdu, co pro to udělám. Teď už to jen dokázat. A on si šel krásně pro titul, úžasná lajna vítězství. Oba dva v tom máme jasno. Hlavně z něj cítím, že zápasení opravdu žije srdcem. Nejede to nějak na sílu. Nehraje žádné hry, trash talky a tak. Jde jasně a přímo.“

A nechybí vám to naštvání z pomyslného okopávání kotníků?

„Musím říct, že někdy jo. Jsem vlastně rád v pozici, kdy se alespoň ví, že o mně soupeř řekl něco špatného. Že se na něj můžu fakt za něco nas*at. Ale to tam vlastně nepatří, pokud je člověk skutečný válečník.“

Bude to nejspíš souboj o hlavě, vnitřním nastavení. Předešlého soupeře Dominicka Reyese možná psychicky zlomila vaše odolnost, což však v případě Teixeiry asi nehrozí.

„Ty jo… Jsem připravenej sejmout ho v prvním kole, ale jsem i připravený do něj tlouct, bodat plných pět kol, abych ho udolal klidně až v pátém kole. Je to jedno. A to říkám s respektem. Ale musím mu jít prostě nekompromisně setnout hlavu, ať si tu korunu můžu vzít.“

Držíte si tradiční copánek, budete jej nějak do zápasu zdobit?

„To ještě vymyslím v Thajsku, nechám nápady přijít. Přece jenom před sebou máme ještě pár týdnů přípravy. Takže to ještě doladíme.“

Čí byl nápad vyrazit na finální přípravu právě do Thajska?

„Přišli s tím trenéři. Já z toho původně neměl nejlepší pocit, ale s tím, jak se příprava protahovala, už vlastně od minulého roku, tak to oceňuji. Změna prostředí, můžeme se soustředit na to, co teď přijde.“

Titulovému souboji předchází mnoho mediálních povinností, natáčení pro UFC a podobně. Jak vše zvládáte?

„Bylo toho fakt hodně. Ale věřím, že vše přichází, jak má, takže všechno snesu. Nežádám o lehčí břímě, ale silnější ramena.“ (pousměje se) Když si občas řeknu, že fakt jdeme o titul, tak to ve mně vybuzuje opravdu pocity výjimečnosti okamžiku. Zároveň však vím, že každý zápas je výjimečný. Do každého duelu jsem vždy šel odevzdat všechno. Tohle je postoj, který si chci zachovat i v životě. Přistupovat ke každému dnu jako k titulovému. Každý den je titulový.“

Takže nejste nervóznější?

„Ne… Ne. Ale když si to tak začnu říkat: Je to titulovej zápas! Tak jasně, že jo! Je to jinačí, má to prostě jinačí grády. Ale to na sebe nechám opravdu dolehnout, až těsně před zápasem, ať to správně vyšponuje.“

Před odletem jste se byl rozloučit v rodných Hostěradicích. Koho jste stihl navštívit?

„Do Hostěradic většinou vždycky jedu za rodinou, navštívit mámu a místa, která mám rád, z nichž cítím tu správnou sílu. Šel jsem taky na hřbitov. A teď můžu jít pro vítězství!“