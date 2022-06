Obr ze Surinamu hrozí Rusovi před bitvou v UFC: Posekám tě jako strom

Momentální třináctka v žebříčku Evloev nechce při svém návratu do oktagonu jen vítězství, chce soupeře ukončit.

Postrach pérové váhy má velké očekávání od svého nadcházejícího duelu proti Danu Igeovi v hlavním předzápase celého turnaje. Momentálně je na vlně patnácti vítězství v řadě a svůj neporažený status si plánuje udržet. Chce všem dokázat, že je legitimní hrozbou pro aktuálního šampiona pérové váhy UFC.

„Musím ukázat svou nejlepší verzi a všem dosvědčit, že jsem skutečným uchazečem o titul," řekl Evloev na tiskové konferenci. „Doufám, že po tomto boji, až dosáhnu vítězství, budu potřebovat ještě jedno dobré jméno k boji o titul.”

Rus zatím neokusil hořkost porážky a od svého vstupu do UFC v roce 2019 porazil pět nebezpečných soupeřů. Bývalý šampion M-1 ví, že Ige je těžký soupeř a jeden z nejlepších v divizi.

Věří ale, že právě nad ním zvítězí v UFC poprvé ukončením, ruský zápasník totiž všech pět zápasů v UFC vyhrál na body. „Dokončím toho chlapa v prvním kole, nepotřebuji tři," uvedl Evloev.

Momentální desítka žebříčku Dan Ige nasbíral úchvatnou sérii šesti vítězných zápasů v řadě a dostal možnost vstoupit do vyšší ligy pérové váhy UFC. Výsledky se však obrátily opačným směrem a rodák z Havaje má nyní na kontě dvě porážky za sebou.

„Cítím nějaké potěšení v tom, že můžu dát chlapovi jeho první porážku,” přiznal třicetiletý Ige na tiskové konferenci. „Na tohle jsem se díval, když mi nabídli tohohle soupeře. Obvykle nejsem ten, kdo odmítá boj. Nemyslím si, že jsem kdy odmítl zápas.“

Bývalý šampion Bellatoru Alexander Volkov je momentálně na šestém místě v žebříčku těžké váhy UFC. Ruského zápasníka potkala v březnu nepříjemná porážka, kdy ho britská hvězda Tom Aspinall dominantně natlačil k pletivu a brzy poté mu úspěšně upáčil ruku necelé čtyři minuty po zaznění gongu prvního kola.

Volkov má v UFC skóre 8-4 a i přes nepříjemnou prohru mu organizace dala možnost bojovat opět v hlavním zápase večera proti rozjetému Jairzinhovi Rozenstruikovi.

„Je pro mě důležité, že mi UFC opět dává tuto příležitost, být v hlavní události večera, jsem za to opravdu rád," pravil Volkov o šanci vrátit se tento víkend do akce. „Začal jsem s kempem opravdu rychle a připravoval jsem se na tento boj asi měsíc. Jsem šťastný, že jsem tady a bojuju. Líbí se mi to."

Před dvěma lety byl Jairzinho Rozenstruik neporaženou těžkou váhou UFC na vzestupu. Po vítězství ve svých prvních čtyřech zápasech během jedenácti měsíců ho zastavil až aktuální šampion těžké váhy Francis Ngannou.

Surinamský bojovník nevstoupil do oktagonu devět měsíců a momentálně drží osmé místo v žebříčku. Všech šest jeho vítězství přišlo knokautem.

„Jít do zápasu s Volkovem pro mě znamená hodně a přivede mě tam, kde potřebuji být, abych začal znovu stoupat po žebříčku, protože je tu spousta nových soupeřů, noví kluci, velké výzvy."

Ve stejném období, kdy Rozenstruik vyhrával jeden boj za druhým byl Alexander Volkov na dobré cestě k opasku, na které vyhrál sedm z osmi klání. Od té doby oba prohráli několik zápasů s nejlepšími konkurenty v divizi, kteří byli v žebříčku před nimi.

Oba přichází po porážce a oba mají skóre 1-2 z posledních tří zápasů. Jinými slovy, v tomhle zápase půjde o hodně. „Volkov je chlap jak strom, takže začneme sekat od spoda a uvidíme, jaká příležitost se objeví," vtipkoval Rozenstruik na tiskové konferenci.

Hlavní kartu turnaje UFC Fight Night: Volkov vs. Rozenstruik můžete sledovat v sobotu od 22.00 na stanici Premiere Sport.