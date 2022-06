Procházka před bojem: Klíče, abych Teixeiru ukončil, mám. Jsem za něj rád

Vysněný cíl je tu. Jiřího Procházku dělí od vytouženého titulového zápasu už jen hodiny. V neděli nad ránem vstoupí Český samuraj na turnaji UFC 275 do klece s brazilskou legendou Gloverem Teixeirou. A i když je rival o třináct let starší, rozhodně jej nelze podceňovat. Naopak. „Dá se opravdu říct, že je to technicky nejvyspělejší bojovník, s nímž jsem se kdy střetl,“ přiznává devětadvacetiletý rodák z Hostěradic.

Odpovídal klidně a rozvážně. Žádné napětí, přesto byla znát důležitost okamžiku, který se nezadržitelně blíží. Jiří Procházka na pokoji luxusního hotelu v centru Singapuru ještě řešil poslední rozhovory, aby se mohl se svým týmem už věnovat jen nadcházející bitvě.

Bitvě, která je sama o sobě největším momentem v historii českého MMA, žádný bojovník reprezentující tuzemské barvy ještě nedošel tak daleko. A co teprve, když gladiátor z Moravy naplní své heslo: „Jít, věřit, dokázat!“

Jste jen krůček od vysněného titulového boje. Doléhá to na vás nějak?

„Ne. Od vstupu do UFC je tohle hlavní cíl, který se snažím naplnit a beru to spíš jako další zápas s velmi cenným oponentem, který má mnoho zkušeností a myslím si, že z mých dosavadních soupeřů v UFC je on tím nejnebezpečnějším. Takže to beru jako velkou výzvu.“

Jak na vás působil Glover Teixeira, když jste se teď před zápasem setkávali už jako soupeři?

„Je to fakt ostřílený zápasník, který nenechává nic jen tak. Nic nehraje a je fakt silnej sám o sobě, jdou z něj cítit zkušenosti a roky. Taky je z něj cítit ta těžkost...“

Co tím přesně myslíte?

„Utkám se s někým, kdo je na takové úrovni a stále ještě v perfektní kondici. Dá se opravdu říct, že je to technicky nejvyspělejší bojovník, s nímž jsem se kdy střetl. Rozhodně, co se týká wrestlingu a jiu jitsu, což jsou jeho silné stránky. Jsem za takového protivníka rád a šťastnej. Vím, že klíče k tomu, abych ho ukončil, ve svých rukou mám. A teď to jen ukázat. Musím udržet hlavně sám sebe, abych všechny ty věci udělal pěkně postupně a nepřeskakoval.“

Nastupujete poprvé do bitvy o opasek. Projevuje se to nějak třeba na lidech z týmu UFC a celkově okolí v Singapuru?

„Ze strany UFC byl vždy velmi dobrý přístup a ten se nezměnil, akorát je tu víc lidí, kteří o tom duelu mluví s velkým očekáváním. To je pro mě příjemný, radostný a těším se na zápas. Každopádně je tu víc pozornosti, skoro pořád mě někdo pronásleduje, každý den totiž o našem zápase, cestě k němu, vychází video. To v minulosti nebylo. Stejně tak se mě už ptají novináři líp, hlouběji na tiskových konferencích, protože už mě přece jen nějak znají.“

Od vašeho týmu jsem slyšel, že je ze strany lidí, kteří se starají o organizaci akce, znát, že vám fandí.

„To asi úplně ne. Jsou to Amíci, ti byli vždy usměvaví... Ale možná se to trochu změnilo, protože mě víc znají. Je to od nich rozhodně příjemný. Taková fakt podpora. Nevím, jak moc znají Glovera.“

Jaké bylo vidět svou tvář v Singapuru na autobusu?

„Je to velká akce... Já se s tím ale nijak extra neztotožňuju. Chci tohle žít a beru to proto normálně. Prostě je to tady a jdeme na to.“

A co říkáte na místo konání?

„Singapur je opravdu nádherný město. Je tu úžasná futuristická architektura. Nejkrásnější je asi to noční osvětlení... Wow, to mě fakt překvapilo. Ale spíš, než abych na sebe nechal doléhat krásu města, tak se udržuji v tom, v čem potřebuji. Jsem dost v meditačním módu, kdy očekávám už jen zápas.“

Strávil jste poslední týdny tréninků v Thajsku. V čem vám to nejvíc pomohlo?

„Příprava v Thajsku byla jedno z vůbec nejlepších rozhodnutí před tímto zápasem. A pomohla mi především z kondičního hlediska. Třeba co se týká dechu. Protože je tam opravdu těžký vzduch a já si na podobných podmínkách extrémně zakládám. Na tom, jaký je vzduch, vlhko, jak to můžu vstřebávat. Ať chcete nebo ne, tak kondice je základní stavební kámen, ze kterého se potom odvíjí všechno. Všechno! A v Thajsku byl každý trénink opravdu peklo a jsem nesmírně rád, že jsme tam mohli přípravu dokončit. O to víc, že je tam to moře, což člověka trochu uvolní, i když je ve smyku a fakt zatnutej.“

Vedete si zápisky z tréninků. Co nejzajímavějšího jste průběhem této přípravy zaznamenal?

„Spoustu poznatků, na čem zapracovat, co posunout, vyvstalo během kempu ve Phoenix, kam mě pozval Henry Cejudo. V Česku jsem pak se svými sparingpartnery dolaďoval některé body.“

Dříve jste období těsně před duelem říkal čas boje. Jak tohle období prožíváte v současnosti?

„Můj přístup ke dni zápasu a celému období posledních tří čtyř týdnů do něj se nemění a je to především o tom, udržovat si pevný stav mysli a dát tělo do nejlepšího možného stavu, aby předvedlo ten nejlepší možný výkon.“

Váš souboj se odehraje v Singapuru během oběda, kvůli vysílacímu času v Americe. Přizpůsobovali jste tomu nějak přípravu?

„Je to tak. Hlavní trénink v Thajsku byl vždy kolem desáté hodiny dopoledne, což je při časovém posunu v Singapuru čas poledne.“

Všímal jste si na svých trenérech třeba nějaké nervozity s ohledem na to, jak významný vás čeká duel?

„My bereme každý zápas vážně. Možná jen v drobných detailech je to hlubší zaměření se, pochopení Glovera, jeho pohybů a vymýšlení kontrů.“

Říkáte o sobě, že jste věřící. Odráží se to nějak ve vaší dennodenní rutinně před bojem?

„Mám své rituály, které dodržuji. Ale spíš než nějaké vzývání a modlení se je to o mé vlastní práci se sebou samým. A to, aby si člověk dokázal udržet ty hezké stavy, klid a absolutní neochvějnost.“

Váš zápas nejspíš uvidí celé Česko. Co to pro vás znamená?

„Rozhodně děkuju fanouškům za veškerou podporu. Opravdu ji cítím a jsem rád, že můžu reprezentovat českou zemi v nejvyšší soutěži MMA. A jdeme pro vítězství, takže držte palce.“