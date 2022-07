Procházka a smetánka UFC: hecování s Teixeirou i potyčka v první řadě

Byla to jízda. Jiří Procházka obdržel pozvánku na akci UFC 276 do Las Vegas, kde zažil hned několik mimořádných momentů. Stál přímo u potyčky bojovníků Dustina Poiriera s Michaelem Chandlerem nebo dostal od hlavní hvězdy turnaje Israela Adesanyi pozvání na soukromou párty do jeho domu. Veliký zážitek to byl i pro Matěje Kretíka a Michala Šauera, kteří patří do úzkého týmu českého samuraje. „Minimálně na expu to vypadalo, že je největší hvězdou teď právě Jiří,“ říká Šauer.

Jednalo se o velkou akci, na kterou byly pozvány všechny hlavní hvězdy UFC, na turnaji s číslem 276 v Las Vegas tak nemohl chybět ani nový šampion Jiří Procházka. Toho doprovodili Matěj Kretík a Michal Šauer, kteří patří do jeho hlavního týmu.

Galavečer zakončoval souboj vládce střední váhy Israela Adesanyi s vyzyvatelem Jaredem Cannonierem. U fanoušků tento duel moc nezabodoval, šlo totiž o poměrně nudnou bitvu, v níž měl jasně navrch Adesanya.

„Navzdory reakcím z publika, kdy se mezi jednotlivými koly ozývalo občas bučení, tak mě se to líbilo,“ hodnotí hlavní souboj Šauer. „Israel má tak zvládnutý styl, pohyb, práci s dechem, kontrolu, že se mi právě díky tomu ten zápas líbil. Byl zážitek to vidět.“

Podobný názor má i Kretík. „Bylo celkem překvapením, že Cannonier nevymyslel vůbec nic. Byl asi jen jeden moment, kdy Israela trochu nachytal. Ale co mě překvapilo, že lidi před pátým kolem začali odcházet z haly.“

Potyčka v první řadě

Krom zápasů v oktagonu bylo rušno i na dalších místech v T-Mobile Areně. Například v řadách VIP diváků, jež tvořily hlavní persony UFC. Mezi šampiony samozřejmě seděl i Procházka. Ten byl tak zblízka účasten potyčky mezi bojovníky Michaelem Chandlerem a Dustinem Porierem.

„Měli jsme s Jiřím možnost být přímo u toho. Dustin byl opravdu hodně agresivní. Nevíme, co se tam stalo. Chandler procházel kolem a něco na sebe začali pokřikovat,“ vzpomíná Šauer. „Dustin byl opravdu hodně urputnej, a tak skočil na naše místa a sápal se na něho přes zábradlí. Usilovně je od sebe oddělovala ochranka a ukončil to ve finále až jeden z místních šerifů, který ukázal odznak a vysvětlil, že takhle to dál nepůjde. Na Dustinovi bylo pak ještě vidět, že je fakt vzteklej.“

Napětí nepanovalo ale jen mezi těmito zápasníky.

„Seděli jsme tam mezi špičkou UFC, tak jsem měl možnost pozorovat různé situace, kdy třeba Aljamain Sterling, šampion bantamové váhy, neustále někoho vyzýval. Myslím, že Henryho Cejuda,“ říká Šauer. „Pořád na něj ukazoval a gestikuloval přes řady. Vtipné bylo, že poslední dobou se Kamaru Usman, šampion velteru, často zmiňuje, že by přeskočil do Jiřího váhy a šel si pro titul. A jeho manažer to podporoval řečmi, že by tam na něj nikdo nestačil. My jsme přitom seděli přímo vedle nich, což bylo docela humorný.“

Procházka se na turnaji potkal i s posledním soupeřem Gloverem Teixeirou, který ho hecoval k odvetě. A nejen on byl aktivní v pobízení českého samuraje na souboj.

„Trochu mě překvapuje, jak se Blachowicz pořád hlásí o zápas. Ale asi se není čemu divit,“ zmiňuje Kretík. „A zaznamenal jsem, že tam Diaz někoho fackoval, ale víc jsem nezjišťoval.“ A skutečně, slavný UFC bijec srazil novináři jedním plesknutím mikrofon, druhým kšiltovku. Proč? „Raději si dej pozor na tweety,“ procedil Diaz.

V publiku bylo možné vidět i mnoho celebrit jako jsou herci Mel Gibson, Chris Pratt, Miles Teller nebo proslulý bývalý basketbalista Shaquille O'Neal.

Na soukromé oslavě

Turnaj UFC 276 doprovázel i veletrh UFC X, kde měli fanoušci možnost se potkat s mnoha zápasníky, nakoupit zboží se slavným logem, nechat si profesionálně zabandážovat ruce, vyzkoušet vážení a tak podobně. Velkému zájmu se těšil i český bojovník.

„Stal se nedávno šampionem, je to čerstvý, lidi to mají ještě před očima, takže kamkoliv přijde, je z toho ohromný humbuk. Minimálně na expu to vypadalo, že je největší hvězdou teď právě Jiří,“ uvádí Šauer.

„Už je to tak, že když je člověk šampion, tak za ním chodí lidi pro podpis a fotky neustále. Co se týká týmu UFC, byly nějaké schůzky ohledně budoucnosti, ale to zatím nelze vůbec komentovat,“ říká Kretík. „Navštívili jsme jejich sídlo, kde je to velmi pěkný. Nejvíc se o nás starala agentura Paradigm Sports, pod kterou Jiří spadá. Oni opravdu vědí, co dělají. A další jejich šampion teď obhájil znovu titul.“

Zájem o Procházku byl nejen ze strany fanoušků, ale i hlavních hvězd. Na after párty tak obdržel dokonce osobní pozvání od Adesanyi, aby se druhý den zúčastnil soukromé oslavy v jeho domě, kam dorazil jen menší okruh přátel.

„Je super. Upřímnej kluk. Celý ten jeho tým je fajn. Měli jsme společnou modlitbu a večeři. Hodně spirituální jsou,“ prozrazuje Šauer. „A je mezi nimi hodně dobrá energie. Přijali nás tak trochu do týmu, řekl bych.“

Nadšení z krále střední divize sdílí i Kretík. „Obrovská persona, dost vysoký, když vejde do místnosti, přijde energie. Na první seznámeni neuvěřitelně příjemnej člověk.“