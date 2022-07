Procházka řekl, proč chce odvetu: Byl to chaos. Co hazard ve Vegas?

Je rozhodnuto! Jiří Procházka oznámil, s kým chce mít další zápas a první obhajobu pozice šampiona UFC. Soupeřem mu má být znovu dvaačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, jehož český bojovník připravil o titul polotěžké váhy v mimořádně napínavé bitvě 12. června v Singapuru. „A já vám ukážu, proč jsem šampion. Čistě, rozhodně,“ vzkázal český samuraj v příspěvku na sociálních sítích. V pondělí také navštívil redakci deníku Sport, kde natočil videorozhovor, v němž vysvětlil, proč vstoupí do klece znovu s tím samým bojovníkem.

„Bylo na výběr více lidí. Uvažoval jsem nad vítězem zápasu Ankalajev vs. Smith (k souboji dojde 30. července), nad Blachowiczem, s tím jsem to chtěl především, ale nakonec mi z toho vyšel nejlíp Glover,“ prozradil Procházka. „Po konzultaci s týmem a po vlastním uvážení jsem si řekl, že tenhle souboj chci prostě ještě jednou. Protože věřím, že dokážu předvést lepší výkon se zápasníkem jako je Glover.“

Procházka vyhrál první střet s Teixeirou 28 vteřin před koncem souboje a to škrcením, kdy Brazilce přinutil duel vzdát. I tak ale nepovažuje český šampion svůj výkon za ideální. „Ten zápas byl pade na pade, že jo. Chaos. Mám ty mety už jinde, měřím to jinak, a proto to chci ještě jednou. A zaslouží si to. Lidi to chtěj, bude to pro ně boom, tak proč to nedat ještě jednou.“

K zápasu by mělo dojít buď na konci roku, nebo začátkem příštího. Záviset to bude i na uzdravení Procházkovy levé ruky, kterou si v první bitvě poškodil.

Řeč přišla také na hazard v Las Vegas či na filmový festival v Karlových Varech. Celý rozhovor najdete v přiloženém VIDEU.