Pohřbím tě! Procházkův známý slibuje drsný konec McGregorova přemožitele

Třaskavý souboj ještě organizace oficiálně neoznámila, jeho uskutečnění však propálil renomovaný novinář Brett Okamoto, který má informace z první ruky. Duel se podle něj uskuteční 10. září tohoto roku v Las Vegas, tedy na stejném místě, kde Nate Diaz šokoval svět, když porazil tehdejšího šampiona Conora McGregora. Zastavil přitom jeho fascinující šňůru patnácti vítězství, přestože na přípravu měl směšných jedenáct dní.

„Já překvapený nejsem, vy zku***syni,“ poslal pak drsný vzkaz do davu.

O podobný poprask se může Nate Diaz postarat znovu. Tentokrát se mu postaví hladový vlk ze Švédska Chamzat Čimajev, jehož až v posledním zápase výrazněji prověřil Brazilec Gilbert Burns. Letos v dubnu tak rodák z Čečenska musel vůbec poprvé do třetího kola, přesto nepřišel o perfektní skóre v podobě jedenácti výher.

Po vítězství na body mu v mysli nejspíš vytanula představa o titulovém boji proti Kamaru Usmanovi, který se mu nikterak nebránil. „Miluji, když si lidi myslí, že by mě mohl sesadit. Ale jako šampion je musím přesvědčit o opaku a udržet svůj pás,“ pronesl Usman pro TSN.

O budoucím setkání s Čimajevem pohrdavě hovořil i šampion střední váhy Israel Adesanya, UFC ale nakonec sází na velkolepou rozlučku Natea Diaze. Ten dlouho veřejně hudroval, že mu prezident organizace Dana White nepředhazuje žádné protivníky. „Za posledních devět měsíců mi nenabídl ani jeden zápas, přestože jsem prosil o pět soupeřů,“ uvedl svérázný bojovník v průběhu července.

Nakonec se dočkal Čimajeva, občasného tréninkového parťáka českého šampiona Jiřího Procházky. O devět let mladší Švéd začíná u zámořských sázkových kancelářích na minimálním kurzu 1,1 ku jedné. Diaz za posledních šest let absolvoval čtyři zápasy, z nichž tři prohrál, takže je obrovským outsiderem.

„Nevím, za mě to nedává žádný smysl,“ řekl u nedávné příležitosti oznámení nových členů Síně slávy UFC poslední Čimajevův sok Gilbert Burns. „Bojoval se mnou coby dvojkou žebříčku, posunul se na třetí místo a teď má jít s klukem, který… ano, je to Nate Diaz, ale několik let už nevyhrál. Z žebříčkového hlediska to smysl nedává, ale jako fanoušek říkám: ‚Zatraceně, to musím vidět!‘“