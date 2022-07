Rváč Ankalajev si řekl o Procházku. Brutální pomsta ženské legendy

Brazilka Amanda Nunesová se zapsala do historie UFC. Nad Juliannou Peñaovou nelítostně dominovala a na turnaji UFC 277 stanovila nový rekord v počtu knockdownů za jedno kolo. Brandon Moreno v Dallasu získal titul prozatímního šampiona muší váhy a ve třetím kole ukončil Kai Kara-France. Dagestánský rváč Magomed Ankalajev vyhrál podeváté v řadě. Po technickém knockoutu veterána organizace si řekl o zápas s Jiřím Procházkou.

Amanda Nunesová usedla zpět na trůn bantamové váhy. Brazilka, která je považována za nejlepší MMA bojovnici všech dob, se během pětikolové bitvy pomstila Julianně Peñaové a jednomyslně zvítězila na body.

Čtyřiatřicetiletá „Lvice“ rozebrala Peñaovou svou rychlostí a přesností v postoji. Ve druhém kole zaznamenala tři knockdowny, když Američanka vyvíjela tlak v divokém útoku, zatímco bývalá šampionka vyčkávala a tvrdě trefila pravou rukou bradu soupeřky. Nunesová tak vytvořila nový rekord ženského UFC, kdy třikrát knockdownovala soupeřku v jednom kole.

Od třetího kola se duel přesunul na zem, kde Nunesová otevřela čelo a vlasovou linii Peñaové nelítostným loktem. Rána na čele se s pokračováním souboje jen zhoršovala a ke konci zápasu byla v oktagonu doslova krvavá lázeň.

Poškození čela však bylo vážné a prezident UFC Dana White po boji řekl, že Peñaová byla okamžitě převezena k plastickému chirurgovi, zároveň přiznal, že si není jistý její budoucností v kleci.

„Julianně chybí velký kus čela, bude nějakou dobu trvat, než se uzdraví, a pak nevím. Dnes v noci dostala nakládačku. Bylo to pět nebo šest knockdownů v prvních dvou kolech. Je zraněná. Potřebuje si odpočinout, relaxovat, strávit nějaký čas se svou dcerou a pak uvidíme.“

Nunesová se také zapsala do historie organizace jako druhý bývalý šampion, který získal zpět svůj titul v okamžité odvetě. Dosud se to povedlo jen Deivesonu Figueiredovi, momentálnímu šampionovi muší váhy. Brazilka tak opět drží pás šampionky ve dvou váhových kategoriích, zlepšila své skóre na 22-5 a přidala Juliannu Peñaová na seznam poražených, který se může pochlubit Valentinou Shevchenkovou (dvakrát), Rondou Rouseyovou nebo Holly Holmovou.

Brandon Moreno získal prozatímní titul šampiona v muší váze

Kai Kara-France je vynikající bojovník a má všechny předpoklady k tomu být šampionem. Jejich souboj byl ohodnocen bonusem za zápas večera. Novozélanďan v boji předvedl úctyhodný výkon a několik skvěle trefených ran, ale nejspíš zde rozhodl osud a pokračování epochy Figueiredo vs. Moreno se zkrátka mělo stát. Mexičan Moreno nyní vlastní prozatímní pás šampiona, obhájit právo na jeho vlastnictví bude muset proti Deivesonu Figueiredovi, kterému se v kleci postaví již počtvrté.

Magomed Ankalajev si z turnaje odnáší již deváté vítězství v řadě. Ve druhém kole ukončil veterána organizace Anthonyho Smitha. Dagestánský postrach polotěžké váhy si již podruhé řekl o možnost vyzvat českého šampiona Jiřího Procházku.

„Kolik zápasů ještě musím vyhrát, abych dostal zápas o titul šampiona?“ ptal se Ankalajev na tiskové konferenci. „Jestli mě UFC vyslyší, tak by to byl jiný příběh. Ale o nic nežádám, budu prostě čekat, co mi moji manažeři a UFC navrhnou.“