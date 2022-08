Procházkova dobrodružná plavba: hotel na cestách, očekávání nejhoršího

Když jede na dovolenou český samuraj, není to jen tak. Žádné slunění na pláži nebo koupání v hotelovém bazénu. Jiří Procházka vzal několik přátel na loď a obeplouvali spolu břehy Chorvatska. I když se hodně popilo, pořád se i trénovalo. Většinou byla legrace, ale nastal i moment, kdy šlo celé partě možná o život. „Muselo se to řešit plachtěním v té bouři, což není úplně snadný. To se mi na tom líbilo asi nejvíc, překonávání toho živlu,“ potvrzuje bojovník nadšení pro adrenalin.

Jen tak vzít pár nezbytností, nalodit se na parádní jachtu a vyrazit na moře. Přesně takový výlet si dopřál s partou přátel Jiří Procházka, aby načerpal novou energii. „Určitě jsem dobil baterie. Ale bylo to i náročný. Každý den byla totiž nějaká párty a nějaký trénink,“ vysvětluje UFC šampion. „Takže jsem si nestíhal moc přes den užít moře, a radši jsem na palubě pospával. A na tom slunku je to docela vysilující. (směje se) Bylo toho prostě hodně.“

A že to byla parádní a silná zkušenost potvrzuje i další člen posádky, Michal Šauer, který patří do bojovníkova hlavního týmu.

„Byl to skvělej zážitek. Moje první zkušenost takhle s lodí. Ze začátku jsem se trochu obával, jak to tam spolu zvládneme. Ale ukázalo se, že jsme skvělá parta,“ říká Šauer. „Bylo super takhle vypadnout z civilizace, na sluníčko a vypnout hlavu od běžných starostí.“

Na palubě nechyběl ani další člen Procházkova týmu Matěj Kretík. „Mít vlastně pětihvězdičkový hotel, který si člověk může zaparkovat kdekoliv chce… Mít koupání v moři, kdekoliv si zamane… Zakotvit u vraku lodi a jít se potápět… Bylo toho spousta, ale nejlepší na tom byla ta svoboda volby,“ vzpomíná Kretík.

Kapitánem lodi sice nebyl nejúspěšnější český MMA bijec, ale prý zvládal všechny úkoly hned a perfektně. „Kdykoliv bylo potřeba za něco vzít, tak se toho bez řečí jal. Okamžitě, přímou cestou k řešení,“ prozrazuje Šauer.

Když se zlobí Poseidon

Okamžik, kdy měla celá posádka plné ruce práce nastal ve chvíli, kdy se rozbouřilo moře a lodi přestal fungovat motor.

„Když jsem se zamýšlel nad tím, co všechno se mohlo stát… Vítr byl opravdu silný, vlny byly velký, nandali jsme na sebe vesty a naštěstí byla vždy pevnina v dohledu. Takže jsem neměl strach, ale spíš respekt, před tím, co se může stát,“ konstatuje Procházka.

Ostatní to viděli trochu vážněji.

„Člověk se najednou ocitne na lodi, která dělá hrozné divné věci. Strašně se nakláněla, všude cákala voda. Komunikovali jsme se záchranou službou,“ vybavuje si adrenalinový zážitek Kretik. „A ve chvíli, kdy jsme doufali, že už pro nás jedou a vysvobodí nás, tak jsme se dozvěděli, že vypočítávají, kudy pro nás pojedou a kolik to bude stát eur. Měli jsme celou dobu strach, že loď vítr odvane na útes a rozbije ji na kusy. Počítali jsme prostě s tím nejhorším.“

Ač měli v danou chvíli z nastalé situace obavy, pro Procházku se zpětně jedná o nejlepší zážitek. „Muselo se to řešit plachtěním v té bouři, což není úplně snadný. To se mi na tom líbilo asi nejvíc, překonávání toho živlu,“ říká s úsměvem gladiátor.

Trénování kdekoliv

Šampion ale nezapomínal na svůj sport ani během týdenní plavby. „Další super věc byly tréninky. Rád se totiž přizpůsobím jakékoliv situaci. Vymyslel jsem si tam tak systém kruhových tréninků – plavání v moři, běhání na pevnině a tak podobně,“ přibližuje Procházka.

MMA tak rozhodně z hlavy nevypustil. Ani nechtěl. „UFC a titul je pro mě pořád téma, protože to mám stále před očima. Jsem tam úřadujícím šampionem a musím tuhle královskou pozici držet jasně aktivní a živou,“ vysvětluje rázně. „Nechci se vyjadřovat nějak extra navíc. Říct prostě jasně své záměry, ale tím to končí. MMA a UFC je pro mě tak všude téma. Teď už nezbytně. Kamkoliv přijdu, tam mě někdo pozná a nemůžu to úplně odpárat, nosím si to všude s sebou.“

Plavba po Jadranském moři navíc Procházkovi připomněla doby, kdy byl ještě kluk.

„Chorvatsko je celkově silný místo. Mám na něj spoustu vzpomínek. Když jsem byl malej, tak jsme tam jezdili na dovolenou,“ připomíná. „Cesta splnila moje očekávání, akorát to bylo trochu kratší. Myslím, že si někam ještě pojedu odfrknout, protože týden s takovouto společností kamarádů na lodi je docela dost ostrý soustředění, co se týče pití. (směje se) Takže to chce si ještě někam zajet odpočinout,“ odhaluje další plány.