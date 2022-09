Bitva o vrchol bantamu zamíchá karty. Songa čeká nejtěžší souboj kariéry

Sandhagenovi se od dosažení postu titulového vyzyvatele nedaří, když náhle prohrál s TJ Dillashawem a následně s Piotrem Janem. Yadong mezitím od své první porážky v oktagonu vyhrál třikrát v řadě. V noci ze soboty na neděli se chce vítězstvím nad kalifornským rodákem přiblížit titulu šampiona.

Třicetiletý Sandhagen je po dvou prohrách v řadě v poněkud ošemetné situaci, přičemž v obou zápasech byl velmi konkurenceschopný a mnoho fanoušků se nechce vzdát pocitu, že udělal dost pro to, aby Dillashawa na body porazil. O tři měsíce později pak taktéž bodovým rozhodnutím prohrál souboj o prozatímní titul šampiona s Janem. I přes nepříznivé období zůstává Američan jedním z nejlepších bojovníků v bantamové váze a v Las Vegas to plánuje všem připomenout.

Yadong má za sebou sérii tří vítězství v řadě a tento víkend se poprvé představí v hlavním duelu večera turnaje UFC. Čtyřiadvacetiletý Číňan poslední dva soupeře ukončil před limitem a v organizaci má bilanci 8-1-1. Song debutoval v profesionálním ringu v květnu 2013, jeho první zápas však skončil bez výsledku, kvůli nechtěnému úderu do třísel. O dva souboje později porazil současného zápasníka bantamové váhy UFC Alatengheiliho a svůj první rok mezi profesionály uzavřel s bilancí 2-0. To vše před oslavou svých 16. narozenin.

„Zápasil jsem čtyřikrát ročně, takže jsem získal spoustu zkušeností," řekl Song o prvních letech své kariéry. „Dělal jsem všechno - kickbox, box, BJJ. Jel jsem do Thajska a absolvoval několik amatérských zápasů Muay Thai - a díky tomu všemu jsem byl zkušenější, rychle jsem rostl. Myslím, že to pro mě bylo velmi důležité a pomohlo mi to dostat se v mladém věku do TOP 10 v žebříčku bantamové váhy UFC."

Jeho vášeň k zápasení se však nezměnila ani nyní, kdy soutěží na vrcholu tohoto sportu v nejprestižnější organizaci světa.

Finále nedělního turnaje je dalším důležitým dílem do skládačky titulového obrazu směrem budoucnosti bantamové váhy a jejího šampiona.

„Před UFC bylo mým snem bojovat v UFC. Teď je mým snem stát se šampionem, takže se cítím normálně, ne jako bych žil svůj sen," prozradil mladý Číňan. „Další cíle stále přichází a já jdu dál, ještě jsem neskončil."

Hlavní kartu turnaje UFC Fight Night: Sandhagen vs Song můžete sledovat v neděli 18. září od 01:00 na stanici Premier Sport.