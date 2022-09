Chaos před UFC: bitka v zákulisí, last minute změny! Diaz Čimajeva nevyzve

Organizace UFC se měla vrátit do Las Vegas s jedinečným a dlouho očekávaným hlavním zápasem. Nakonec bude všechno jinak. Místo souboje Nate Diaz versus Chamzat Čimajev se fanoušci dočkají pozměněných, ale neméně třaskavých bitev. Nedělní turnaj s číslovkou 279 vstupuje do T-Mobile Areny v čele s duelem ve velterové váze, v němž se utká legendární duo Diaz – Ferguson. Před nimi bude oktagon patřit Čimajevovi, který vůbec nenavážil a nakonec vyzve Kevina Hollanda. Turnaji tak předchází mnoho problémů. Prezident UFC Dana White dokonce zrušil páteční tiskovou konferenci kvůli hromadné bitce v zákulisí. Údajně padaly údery pěstí, kopance i láhev do hlavy. Dle jeho slov bylo pro bezpečnost veřejnosti nutné celou událost odvolat.

Tisková konference před turnajem UFC 279 byla zrušena, prezident společnosti Dana White nazval celou situaci „velkou s***kou“.

Důvod odvolání nebyl detailně upřesněn, ačkoli White před odchodem z pódia bučícímu davu vysvětlil, že „pro bezpečnost všech je to správné rozhodnutí“. V zákulisí se údajně strhla hromadná rvačka, kterou organizace nedokázala včas uklidnit a dostat pod kontrolu.

Začátek konfliktu měl mít na svědomí Chamzat Čimajev, který měl oslovit zápasníka UFC Kevina Hollanda, jenž o něm řekl, že si na drsňáka pouze hraje před kamerou, ale ve skutečnosti není takový „gangster“. Čečenský Vlk ho údajně po krátké výměně názorů napadl, Holland mu ironicky nabídl, že mu sestřihne bradku, což vyvolalo hromadnou bitku, do které se následně zapojil i tým Čimajevova původního soupeře Diaze.

„S*ačka. Totální s*ačka tam vzadu,“ řekl White, když událost zrušil. „Ptejte se jich na otázky. Děje se tam spousta bláznivých věcí. Věřte mi, když vám říkám, že není dobrý nápad tiskovou konferenci pořádat. Pro bezpečnost všech je to správné rozhodnutí. Omlouvám se.“

„Totální chaos a šílenství, ani nevím, jak to nazvat,“ řekl White novinářům. „Ať už to dělám jakkoli dlouho, 22 let, nikdy jsme neměli takový incident jako dnes. Rozpoutalo se tu hotové peklo. Ani nevím, jak to popsat. Zastavili jsme to, ale neodvedli jsme dobrou práci, aby se to nestalo. Já prostě nevím.”

Překopaná karta je plná „bláznů“

Natea Diaze čeká zřejmě poslední zápas jeho bohaté kariéry v UFC. Oblíbený bijec se měl loučit v atraktivním souboji s dosud neporaženým Chamzatem Čimajevem. Jenže švédský „Vlk“ prožíval velké problémy při shazování váhy a na doporučení lékařů zastavil své hubnutí předčasně.

Tím akce UFC 279 přišla o svůj původně plánovaný tahák. Nate Diaz se nakonec v hlavním zápase postaví Tonymu Fergusonovi. Jedni z nejbláznivějších bojovníků minulé dekády poměří síly v pětikilové bitvě a ve veltrové divizi. Stejně dlouhý může být i duel v domluvené váze mezi Čimajevem a Hollandem, tedy pátečními hříšníky ze zákulisí. Holland si totiž vyžádal boj na pět kol a organizace mu vyšla vstříc.

Diaz vstupuje do posledního zápasu své smlouvy s UFC. Očekává se, že nechá rukavice v kleci a navždy opustí oktagon. Tato skutečnost jen zvyšuje zájem o tento turnaj, který postrádá titulový souboj a zápasová karta není papírově nijak hluboká.

Kalifornský rodák Diaz (20-13) je oblíbeným, ale kontrovezním zápasníkem, který opakovaně obviňoval organizaci, že ho poutá smlouvou. V UFC byl prvním přemožitelem Conora McGregora, jeho vítězství nad irskou legendou na turnaji UFC 196 z Diaze udělalo kultovního hrdinu.

Na UFC 279 nakonec vydržel zásluhou Hollanda také Čimajev (11-0), který pronikl do nejprestižnější bojové organizace světa jako žádný jiný zápasník před ním. Ve svých prvních čtyřech zápasech zasadil dohromady 112 úderů, přičemž absorboval pouze jeden. Čtyři po sobě jdoucí hlavní zápasy ho připravily na velkolepý duel proti nedávnému vyzyvateli o titul ve velterové váze Gilbertu Burnsovi. Vlk Čimajev prokázal nadlidskou houževnatost a Burnse v rozhodujícím zápase večera porazil bodovým rozhodnutím.

Atraktivní dvojici Diaz – Čimajev, která původně měla bojovat proti sobě, nakonec doplní již zmínění Ferguson a Holland. Hlavní kartu turnaje pak odstartuje Johnny Walker proti Ionu Cutelabovi, kteří taktéž budí pozornost svou svérázností a atypickým stylem.