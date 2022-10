Procházkův dárek k narozeninám: Mé mladší já by odvetu v Brazílii vzalo

Potvrzeno, podepsáno. Co pro vás znamená jistota odvety s Gloverem Teixeirou 10. prosince v Las Vegas?

„Je to pro mě jasný cíl, meta. O to víc si teď budu užívat samotný proces trénování. Protože se trénuje mnohem líp, když člověk přesně ví, jakej to má smysl a kam jde. Na jednu stranu mě to vrhá do... Jak to říct? Do takové velké zodpovědnosti za všechno, co se kolem toho bude dít. Ale zároveň si užívám, že prostě jasně cítím energii, která mě k tomu žene. Vím, co tam chci ukázat a co je hlavním cílem. Uvědomuji si víc, který věci chci se soupeřem jako je Glover předvést, a nepředvedl jsem vůbec v prvním zápase. Absolutně. Takže se na to vážně těším. Je to pro mě, jako by šlo vlastně o náš první zápas. Avšak s tím rozdílem, že už jsem poučen, vím, co chci a nechci. Teď už to jenom udělat.“

Oba se už znáte. Vy chcete udělat reparát, ač jste vyhrál, Teixeira bude chtít výsledek naprosto zvrátit. Vůbec poprvé v kariéře jdete s někým tak rychle do odvety.

„Dívám se