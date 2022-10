Muradov padl v UFC s divokým sokem: návrat po pauze, prsty do očí i objetí

Machmud Muradov během rozhovoru pro Fight Cast One • Filip Poreba

Machmud Muradov během natáčení rozhovoru pro Fight Cast One s redaktorem Ondřejem Němcem • Filip Poreba

Jednalo se o střet dvou skvělých bojovníků. Jako vítěz ale odcházel z klece Caio Borralho, který Machmuda Muradova během tří kol přesvědčivě přebodoval. Brazilec si tak připsal už dvanácté vítězství v řadě, to uzbecký bijec okusil podruhé za sebou prohru. Na turnaji UFC 280 na Yas Islandu se znovu představil i Švýcar Volkan Oezdemir, první soupeř Jiřího Procházky v UFC, jenž zaznamenal porážku na body s Ukrajincem Nikitou Krylem.

Nic si nedarovali, oba dali do souboje maximum. V souboji Machmud Muradov vs. Caio Borralho však stála štěstěna na straně devětadvacetiletého Brazilce. Ten dokázal víc ovládat dění v kleci, skvěle kontroloval zejména souboj na zemi, své kvality však předváděl dobře i v postoji. Uzbecký gladiátor se přesto dokázal vždy dobře bránit a několikrát se dostal do výhodné pozice.

V souboji došlo i na lehce kontroverzní momenty. Rozhodčí například několikrát upozornil Muradova, aby nestrkal soupeři prsty do očí. Na konci prvního kola si však naopak bijec z Východu stěžoval na takzvaný „fish-hook“ (tedy prst soupeře v puse). Ani jednou se však nejednalo o vážnější prohřešek.

„Musíš se hýbat do strany a z toho útočit,“ radil trenér Petr Kníže svěřenci během první pauzy. To Brazilcův kouč motivoval svého bojovníka do třetího kola rázněji: „Musíš ho ukončit, nezaslouží si s tebou vyhrát!“

Na ukončení nedošlo, ale vítězem se přece jen stal Borralho. A bylo na něm znát, že si tohoto triumfu velmi cení. Po vyhlášení hned poklekl na podlahu a děkoval Bohu. Nevšiml si v tu chvíli ani, že mu poražený Muradov podává ruku. Na to jej však upozornil člen týmu, a tak se nakonec oba rivalové uznale objali.

„Muradov byl skvěle připravený. Dobře bránil všechny moje pokusy o cokoliv,“ chválil rivala vítěz v pozápasovém rozhovoru.

„Když se podíváte na moje poslední tři zápasy, které byly na tři kola, tak mě nikdo ani jednou netrefil do obličeje. Muradovovi se to podařilo hned několikrát tvrdými údery, takže jsem se mohl opět o něco zlepšit a jsem šťastný, že jsem tento souboj vyhrál. A jsem rád, že se mi splnil sen a mohl jsem bojovat ve velké areně.“ Turnaj UFC 280 se uskutečnil v Etihad Areně pro osmnáct tisíc diváků.

Muradov má tak nyní za sebou v UFC druhou porážku, nutno však podotknout, že se do boje vracel po více než roční pauze. Jeho stávající skóre v nejslavnější lize tak je 3:2.

Další porážku si také připsal Švýcar Volkan Oezdemir, jenž podlehl ukrajinskému tvrďákovi Nikitu Krylovi. Šlo o napínavou bitku, kterou také rozhodli bodoví rozhodčí.