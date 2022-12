Profesor Kolář o Procházkově rameni: Může se vrátit. Dobře cítí své tělo

Každé slovo vnímal Jiří Procházka mimořádně soustředěně. Profesor Pavel Kolář právě končil jeho vyšetření a jemně se dotýkal operované pravé ruky, a přitom mu dával tichým klidným hlasem pokyny pro rehabilitaci v dalších dnech. A nejlepší český MMA bojovník jen souhlasně přikyvoval.

Můžete říct, jak na tom aktuálně Jiří Procházka po operaci pravého ramena je?

„Jiří je krátce po vyndání stehů a v současné době přece jenom rameno potřebuje klidový režim – maximálně takové pasivní pohyby v rozsahu, který je zatím omezený. A předpokládám, že do konce roku se bude jednat spíš o takovou pasivní rehabilitaci. Až od 1. ledna by se zahájila rehabilitace zaměřená více na aktivní složku hybnosti.“

Fanoušci se často obávají, zda se bojovník opravdu bude moct vrátit k zápasení. Lze už odpovědět, je jisté, že se vrátí do boje?

„Jistota není nikdy, ale v tomto případě si myslím, že operace se povedla. Stav je velmi uspokojivý, je proto vysoký předpoklad, že se Jiří vrátí. To zranění není jednoduché, na druhou stranu je to zranění ramena, které nemá takovou expanzi, jako je tomu u volejbalisty nebo třeba tenisty. Jiří se určitě může vrátit.“

S Procházkou máte dlouhodobější zkušenost. Jaký je pacient?

„Má jednu výhodu, protože dobře cítí své tělo. To znamená, že vy pracujete i s instrukcí, která doprovází jeho kinetickou představu toho pohybu. Takže se velmi dobře učí, co potřebujete v rámci fyzioterapie k tomu, aby si kompenzoval případné zranění nebo nějaký ortopedický nález.“

Chodí k vám sportovci všeho druhu, všech disciplín. Jak osobně vnímáte MMA?

„MMA je sportem, který vyžaduje něco, co je v takové biologické přirozenosti. Samozřejmě že někdy úrazy z MMA jsou k diskusi. Ale na druhou stranu je to sport, který má své specifikum a vyžaduje lepší vnímání soupeře, svého těla. Je to sport, který do jisté míry rozvíjí určitý přirozený pohyb. Takže se na MMA rád dívám.“

Sám jste bývalým sportovcem. Dokážete si představit, že byste si MMA vybral?

„Mně se líbilo vždycky judo, protože na vojně jsem byl s judisty. A podle mě je judo vyšší úroveň MMA. Má určitou etiku. A myslím si, že stejně jako ragby, judo i MMA má etiku, ze které by se některé sporty mohly poučit.“

Je přesto z pohledu zranění MMA horším sportem?

„Když si vezmete řadu sportů, ať je to v lyžování – sjezd, fotbal nebo ragby, jsou to sporty kontaktní, kde ke zraněním často dochází. U MMA je to otázka úderů na hlavu, které samozřejmě zanechávají určitý problém, ale je to volba každého. Já jsem v tomhle směru svobodomyslný.“

Když se Procházka v Americe zranil, prezident UFC Dana White prohlásil, že horší zranění ramena ještě organizace nepamatuje. Bylo to skutečně tak děsivé?

„Kdybyste se podívali na všechny zápasníky MMA nebo boxery, prakticky není nikdo, kdo by neměl v rameni dost výrazné morfologické změny. Je to prostě způsobem pohybu, úderu, zpětnovazebná reakce do ramena. Takže snad není boxer nebo MMA zápasník, který by neměl nález v rameni. A samozřejmě že když se k tomu přidá ještě úraz, znásobí se to. Zranění nebylo lehké, jednoduché, ale myslím si, že v rámci tohoto sportu je únosné, aby se mohl vrátit.“

Procházka není jediný MMA zápasník, který k vám dochází. Dalo by se říct, že jsou v něčem specifičtí, jiní než ostatní sportovci?

„Nemyslím si. Já to nerozlišuju.“

S ohledem na to, jaký je aktuální Procházkův zdravotní stav, kdy by se podle vás mohl vrátit do plného fungování? Tedy do tréninku a následně boje?

„Bude záležet na prvním měsíci – lednu, kdy už začne aktivní hybnost v rameni. Ale dá se předpokládat, že to je tak na tři čtyři měsíce, kdy mu to umožní tu plnou zátěž.“

Ideální představa Procházkova týmu pro návrat do boje je měsíc září. Je to reálné?

„Myslím si, že určitě ano.“

Procházka: Bojuju alespoň na PlayStationu

„Dělám každým dnem pokroky. Teď to ještě do konce roku nemůžu pořádně zatěžovat, proto spíše relaxuju. A užívám si předvánoční pohodu, dělám, co je potřeba. Aktuálně třeba hodně věcí do školy. Taky jsem si pořídil nějaké nové bojové hry na PlayStation, takže můžu bojovat alespoň tam, když nemůžu lítat po venku. Tu pozornost zkrátka někam musím směřovat.

Za spolupráci s profesorem Kolářem jsem nesmírně vděčný. Znamená to pro mě, že jsem v nejlepších rukách v České republice. Možná časem ještě rehabilitaci přesuneme do Ameriky, kde budu mít zajištěný plný servis. Vše ale řešíme s profesorem Kolářem. Nyní je to tedy plně v jeho režii a já jsem za to opravdu vděčný, protože výsledky jsou vidět.“