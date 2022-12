Desátý Sportovec roku Procházka: MMA je králem, zaslouží vlastní ceny

Otřásl světem bojových sportů. Když Jiří Procházka 12. června 28 sekund před koncem posledního (pátého) kola přinutil škrcením k odklepání zápasu Glovera Teixeiru, mnoho odborníků i fanoušků nevěřilo vlastním očím. Jednalo se o famózní vítězství po neuvěřitelně dramatické bitvě. A první Čech se tehdy stal šampionem největší organizace UFC.

Mimořádný úspěch, který lze v MMA přirovnat k výhře olympijského zlata, se v anketě Sportovec roku promítl desátým místem.

„Velice si toho vážím, je pro mě čest, že jsem mohl získat ocenění, být v top desítce sportovců České republiky, s tím, že zastupuji MMA,“ říká Procházka. „Ale zároveň je před námi ještě kus práce. Kdy lidé, kteří to hodnotí, musí trochu více proniknout do tohoto krásného sportu a myslím si, že MMA by si zasloužilo samostatné ohodnocení, samostatné ceny. Protože MMA beru jako krále všech soutěží.“

Nabízí se proto otázka, jestli UFC bijec vnímá stále určitou předpojatost vůči své disciplíně.

„Určitě to cítím a myslím si, že s nadcházejícími roky se budu zasluhovat o to, aby MMA bylo v naší republice vnímáno v nejlepším světle. Chci tento sport ukazovat lidem v té největší kráse. Protože boj tu s námi vždy byl a je to věc, kterou je nutno vnímat,“ vysvětluje.

Ač si umístění ve Sportovci roku váží, zároveň to pro něj neznamená nic kruciálního.

„Anketu nevnímám nějak extra důležitě, protože jsem byl už seznámen s tím, že hodnocení probíhalo pouze u určitých vybraných novinářů a nejsem si jistý, jestli jsou vůbec seznámeni s mým sportem,“ uvědomuje si zápasník. „Jestli vůbec vědí, jakou přípravu… a jakým způsobem ty největší světové zápasy probíhají. Mám pro sebe vlastní hodnocení, a to je pro mě to největší zadostiučinění.“

Sportovcem loňského roku se stal judista Lukáš Krpálek, ten se letos neumístil ani v top desítce. Právě jeho ale Procházka volil v anketě Magazínu deníku Sport na prvním místě. „Protože dle mého předvádí konstantně úžasný výkony. Je to člověk, kterého respektuji a svým způsobem k němu i vzhlížím,“ konstatuje. Ač je v současnosti český samuraj po operaci ramene a neví, kdy se bude moct vrátit do boje, přesto sbírá ocenění po světě. Vyhrál například cenu prestižního časopisu Fighters Only za nejlepší souboj roku 2022, v němž vytrhl z rukou titul polotěžké divize Teixeirovi.

„Ať už jsem vyhrál World MMA Awards zápas roku, nebo bych vyhrál cokoliv z těchto cen, je to pouze ukazatel toho, že to dělám správně a jsem na správné cestě. Věřím, že v příštím roce si kandidát MMA, co se týče ceny Sportovec roku, povede mnohem lépe.“

Například na Slovensku se gladiátorovi Attilu Véghovi podařilo anketu Sportovec roku v neolympijských disciplínách vyhrát na konci roku 2019. A to především díky tomu, že v „Zápase století“ porazil Karlose Vémolu.

Sportovci roku podle Jiřího Procházky