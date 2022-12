Mexická kometa (18) v UFC: Můžu být z fleku šampion! Má „nezlomný“ rekord

Osmnáct let, dva měsíce a dva dny. Největší MMA organizace UFC hlásí nový objev. O víkendu na exponované akci UFC 282, kde měl původně figurovat i Čech Jiří Procházka, vytáhla supertalentovaného mladíka. Raul Rosas Jr. se fanouškům představil jako nejmladší bojovník, který kdy vstoupil mezi zápasnickou elitu. „Problémové dítě“, jak si obří naděje bantamové divize přezdívá, navíc svého soka převálcovalo: submise za necelé tři minuty, k tomu tučný zápis do historie.

Vybudovat si jméno v menší organizaci, mít hrůzu nahánějící skóre. Přesvědčit prezidenta Danu Whitea, že jste magnet na fanoušky. A pak? Možná to klapne, možná se dočkáte smlouvy od slovutné UFC.

Pro řadu bijců práce na deset let. Ne však pro Raula Rosase. Americký talent s mexickými kořeny vlétnul do UFC dva měsíce po dovršení plnoletosti s fascinující bilancí 6:0, o víkendu sebral v souboji s ostříleným Jayem Perrinem sedmý skalp.

„V UFC je běžné, že cítíte nervozitu jako nikdy předtím. Stává se to všem bez ohledu na to, jak jste dobrý nebo sebevědomý. Ale on to překonal, navíc ve velmi mladém věku,“ chválil White Rosase po turnaji. „Lidi mi posílají vtipné obrázky s tím, jak dnes vyhrál a příští týden zase normálně půjde do školy,“ smál se.

Mezi profesionály Rosas začal teprve na konci listopadu loňského roku. Uběhlo 12 měsíců a „El Nino Problema“ přijímá gratulace z celého světa. Soka s 16 zápasy převálcoval hned v úvodním kole, absolutně dominoval. Perrinovi vlezl na záda, trpělivou prací si centimetr po centimetru uzurpoval prostor pod jeho krkem. A když přišla vhodná chvíle, doručil škrcení.

V kleci se zdržel dvě minuty a 44 sekund. Jeho věkový rekord se bude složitě překonávat, do UFC se totiž podle pravidel Státní atletické komise nedostane ranař, kterému nebylo 18 let. K tomu je třeba počítat s výborně rozjetou kariérou ještě před vstupem do organizace.

„Neměl jsem vůbec nervy ani si nepřipouštěl tlak. Cítil jsem se volný, prostě dělám, co miluju,“ hlásal nadšený Rosas v oktagonu ihned po zvládnutém debutu. „Právě jsem se vám představil, ale to hlavní teprve přijde,“ slíbil.

Smlouvu v UFC si člen bantamové divize vybojoval v 17 letech v sérii Dana White’s Contender Series, kde si perspektivní zápasníky vybírá samotný šéf organizace. V minulosti se tímto způsobem o kontrakt ucházeli i Češi Michal Martínek, Matěj Peňáz, Tereza Bledá nebo Slovák Martin Buday. Přestože Rosas zvítězil v DWCS až na body a strávil tak v kleci více času než v předchozích pěti duelech pod hlavičkou UWC Mexico (15:00 vs. 13:38), pozvánku mezi smetánku získal.

Během posledního turnaje dokonale ukázal, jaký potenciál v sobě má. Nejenže předvedl sebevědomý výkon, ale zároveň rozparádil fanoušky v Las Vegas, kde sám trénuje. Na hlavu nasadil sombrero, čišela z něj pozitivní energie. Úspěšně si vyprosil bonus v hodnotě 50 tisíc dolarů za výkon večera.

Za jeho úspěchem stojí i usilovná práce rodičů. Z Mexika se přemístili do USA a záhy rozklíčovali talent svých synů. Bojovníkem je totiž i Rosasův bratr Jessie, jejich otec se zase živí jako instruktor boxu. Kývnul na stěhování do Las Vegas za lepšími tréninkovými podmínkami, se syny jezdil na prestižní amatérské turnaje po celém světě. Výsledkem je možná nejperspektivnější bojovník v dějinách UFC.

Cíl má nyní Rosas jasný: získat titul. Mohl by tak vystřídat legendárního Jona Jonese v pozici nejmladšího šampiona. Ikona polotěžké váhy získala svůj první pás v 23 letech.

„Doufám, že urychlí mou cestu k titulovému zápasu, protože jsem připravený. Kdyby mi teď takový duel nabídli, nejenže bych vyhrál, ale ukončil bych šampiona,“ věří si Rosas v rozhovoru pro MMA Fighting. „Nechci zpomalovat. Zápasím velmi aktivně, byl jsem na UFC debut připravený a kdyby ne, ani bych se o něj nesnažil. Vím, že můžu být šampion, klidně hned.“