Muradov zná termín i soka pro další duel v UFC: Musím vyhrát, když ne…

Znovu do boje! Machmud Muradov už zná soupeře i termín pro další duel v UFC. A dle jeho slov půjde nejspíš o všechno. Výhra bude jistotou setrvání v nejprestižnější lize, prohra by naopak mohla znamenat konec. Rodák z Uzbekistánu se 11. března v Las Vegas utká s Dagestáncem Abusupijanem Magomedovem. „Sice mám smlouvu ještě na dva duely, ale musím s ním vyhrát,“ prozrazuje Muradov pro deník Sport a web iSport.cz.

Bojoval sice statečně, ale v posledních dvou zápasech pod značkou UFC si Machmud Muradov připsal dvě prohry. Už 11. března ale dostane šanci na reparát v souboji s Abusupijanem Magomedovem, který v současnosti žije v Německu, ale pochází z Dagestánu.

„Je to dobrý zápasník, hezky vyhrál v Paříži (3. září, UFC Fight Night 209), kde jsem měl původně taky nastoupit,“ připomíná Muradov. Minulý rok měl však problémy s vydáním víza, a tak nemohl zápasit v Evropě.

Dvaatřicetiletý Uzbek s českým srdcem si naplno uvědomuje, jak je pro něj nadcházející střet důležitý. „Od zápasu očekávám, že zkrátka musím vyhrát. Když se mi to podaří, zůstávám v UFC. Když ne… Asi poslední možnost. Sice mám smlouvu ještě na dva duely, ale musím s ním vyhrát a zůstanu určitě,“ přiznává Muradov, který se o soupeři dozvěděl nedávno. „O zápase vím tři dny. Zavolal mi manažer, že Magomedov měl nastoupit v únoru do duelu s Geraldem Meerschaertem, s nímž jsem v srpnu 2021 prohrál, ale sám nedostal vízum do Ameriky. Tak došlo na změnu a nastoupí až se mnou v březnu.“

Magomedov nebude určitě lehkou překážkou, drží bilanci 25 vítězství a jen čtyř proher. Patnáct výher si přitom připsal už v prvním kole. Bylo tomu tak i v posledním souboji, kdy vyřídil technickým knockoutem Američana Dustina Stoltzfuse už během 19 sekund, čímž v UFC předvedl grandiózní premiéru. Předtím zápasil například v KSW nebo PFL.

Muradov nastoupí do nejslavnější klece světa už pošesté, zatím má na kontě tři vítězství, dvě porážky, lze tak věřit, že má před sebou skutečně zlomový duel. Navíc už nemusí řešit komplikace s úřady.

„Teď už je to v pohodě, můžu být tady v Česku, takže se připravuju a těším na zápas,“ říká Muradov, který se doma v Uzbekistánu stal i šéfem vlastní MMA organizace TAMERLAN. „Práce promotéra mě baví. Stejně tak i zápasení, obojí jsou věci, které prostě miluju. Sport je můj život, a je to krásný život.“