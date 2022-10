Muradov odhalil další plány: Vše půjde stranou, budu se soustředit na kariéru

Prohrál, ale rozhodně se nemá za co stydět. Vždyť po více jak roční pauze převedl Machmud Muradov v Abú Zabí na turnaji UFC 280 parádní výkon. „To je sport. Jednou jste nahoře, jednou dole. Ale udělal jsem vše,“ hodnotí s klidem uzbecký bijec sobotní duel s Brazilcem jménem Caio Borralho, jenž jej porazil na body. Do klece se chce populární gladiátor vrátit co nejdříve, vše ostatní teď půjde stranou.

Do klece nejslavnější organizace se Machmud Muradov vrátil po dlouhých čtrnácti měsících. Jeho brazilský rival Caio Borralho za tu dobu stihl čtyři vítězné souboje. I přesto mu dokázal Uzbek s českým srdcem přichystat perné chvíle. Což přiznal vítěz i v pozápasovém rozhovoru:

„Muradov byl skvěle připravený. Dobře bránil všechny moje pokusy o cokoliv. Když se podíváte na moje poslední tři zápasy, které byly na tři kola, tak mě nikdo ani jednou netrefil do obličeje. Muradovovi se to podařilo hned několikrát tvrdými údery,“ chválil Borralho.

Slova uznání jdou i opačným směrem. „Soupeř byl kvalitní. I předešlé dva zápasy vyhrál se dvěma dobrými bojovníky z Ruska a Arménie. Ty, myslím, úplně přejel,“ hodnotí přemožitele zpětně Muradov pro iSport.cz.

„Teď se zkrátka musím víc soustředit na svou kariéru, vše ostatní půjde stranou a budu makat. Vím, že můžu být lepší,“ říká sebekriticky bojovník z Východu, který trénuje v pražském Monster Gymu. „A ta roční pauza byla znát. Necítil jsem se správně v postoji, necítil jsem dobře distanc. Nevím proč, to se mi stalo poprvé v životě. Ale žádné výmluvy. Byl to dobrý zápas, soupeř se skvěle připravil. Já byl taky dobře připraven.“

Pravdou ale je, že před tímto duelem uzbecký bijec neprožíval lehké období. Kvůli problémům s vízem se nemohl delší dobu vidět se svou dcerkou, která žije s maminkou Monikou Bagárovou v Česku. Navíc se snažil v Uzbekistánu pomáhat nemocnému otci a zajišťoval také pořádání turnajů své vlastní MMA organizace.

Pravda o kauze s vízem. Muradov: Nevyhostili mě, nejsem nebezpečný Video se připravuje ...

Reakce, které Muradov po zápase dostal, ho opravdu potěšily. „Někteří bojovníci si dokonce mysleli, že jsem vyhrál. Jinak se zápas lidem hlavně líbil. Někteří mi dokonce říkali, že jsem zlepšil wrestling, ale ten jsem měl vždycky, myslím.“

A kdy se Uzbek s českým srdcem chce vrátit znovu do klece? „Další zápas bude buď na konci roku, nebo začátkem toho příštího,“ prozrazuje. „Musím makat, vše půjde bokem. Bude jen trénink, trénink, trénink. Jedu teď na dva tři týdny do Uzbekistánu, a pak se vrátím zpátky do Prahy, pak do Polska a budu čekat na zápas.“