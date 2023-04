Kincl o hitu UFC: Bravo! Inspirace, Adesanya si na tréninku prošel peklem

Podobný titulový souboj střední divize už UFC dlouho nezažila. Israel Adesanya předvedl naprosto nekompromisní knockoutovou výhru hned ve druhém kole. Byl to přitom právě staronový šampion, kterému se vyčítalo, že do zápasů nedává, co dříve. V souboji s Alexem Pereirou ale předvedl nigerijský bijec skvělý výkon, z něhož je nadšený i šampion střední váhy Oktagonu Patrik Kincl. „Divize se asi nemůže zaseknout jen na jejich rivalitě, ale já bych se jako divák úplně nezlobil. Pereira totiž z Adesanyi dokáže vytáhnout maximum,“ říká český bojovník o případné velké trilogii v UFC.

Co říkáte na to, jaký výkon předvedl Israel Adesanya v odvetě s Alexem Pereirou?

„Profesorský přístup od první vteřiny. Takové soustředění jsem v zápase dlouho neviděl. To samé ale platí i pro Pereiru.“

Myslíte, že Adesanya brazilského rivala nachytal, a jen sehrál situaci, kdy byl v úzkých?

„Jestli ten závěr byl opravdu takhle připraven, tak klobouk dolů. Nechal se dostat do stejné situace, kde poslední jejich duel skončil. Pereira už cítil, že by mohl zápas ukončit, spustil trochu níž ruce a Izzy to krásně potrestal úderem, který měl z předchozích minut vyzkoušený, že funguje. Bravo!“

Dojde podle vás na jejich MMA trilogii? A měl by další duel smysl?

„Divize se asi nemůže zaseknout jen na jejich rivalitě, ale já bych se jako divák úplně nezlobil. Pereira totiž z Adesanyi dokáže vytáhnout maximum, obávám se, že takových borců ve střední váze tolik není.“

O souboj s Adesanyou se hned přihlásil i bojovník hlavně velterové divize Chamzat Čimajev. Který napsal na Twitter, že se brzy setkají. Může staronového šampiona právě on ohrozit?

„Tak Chamzat se hlásí na všechny strany. Trochu se ztrácím v tom, co je myšleno vážně a co je jen marketing. V UFC má ale vybudované jméno a teoreticky může být jeden zápas od titulové šance.“

Dokáže být takový souboj, jako byl Adesanya vs. Pereira 2, pro vás inspirativní? Jak to vlastně jako divák prožíváte?

„Určitě to neprožívám tolik, jako zápasy Jirky Procházky, ale určitě to sleduji včetně videií z příprav. Věřím, že to může být inspirací i pro lidi mimo MMA. Izzy s Pereirou třikrát prohrál, ale vše dokázal přetavit, a teď vyhrát ve velkém stylu. S týmem si připravili skvělý gameplan a je mi jasné, že si v tréninku prošel peklem. Ale když člověk něco opravdu chce a je ochoten jít až na hranu svých možností, přinese to úspěch. Jedno bez druhého fungovat nebude.“