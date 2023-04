Adesanya se vrátil na trůn, slavil šípy do rivala. Přihlíželi Trump i Tyson

Wow! Israel Adesanya sice v minulosti s Alexem Pereirou už třikrát prohrál – dvakrát v kickboxu, jednou v MMA – ale svým výkonem na turnaji UFC 287 jakoby tyto porážky smazal. Staronový UFC šampion střední divize poslal letitého brazilského rivala k zemi už ve druhém kole naprosto suverénním knockoutem. „Už to vypadalo, že Pereira začne svoji demolici. Adesanya si počkal, nenechal to bez odezvy, trefil a překvapení je na světě,“ komentuje zápas český trenér Martin Karaivanov.

Stačila dvě kola a dva tvrdé, nečekané pravé háky. Israel Adesanya dokonale sejmul Alexe Pereiru, a v jejich čtvrtém společném střetu jej knockoutoval čtyřicet vteřin před koncem druhého kola. Nad ležícím soupeřem pak předvedl doslova pantomimické představení, když naznačoval lukostřelce, který pálí šípy do padlého rivala. Publikum v aréně Kaseya Center v Miami bouřilo nadšením.

„Lidé, světe, poslouchejte mě. Doufám, že každý z vás u obrazovek nebo v této aréně může jednou za život zažít tuto úroveň štěstí,“ ujal se vítěz mikrofonu. „Doufám, že všichni jednou pocítíte, jak zatraceně šťastný jsem… ale hádejte co? Nikdy nepocítíš takovou úroveň štěstí, pokud ve svém životě za něčím nepůjdeš… Pokud zůstanete dole, nikdy nedosáhnete takového výsledku. Posilněte svou mysl a pociťujte tuto úroveň štěstí, když stoupáte. Jednou ve vašem životě. Ale já jsem požehnán, že to můžu zažívat znovu a znovu a znovu a znovu a znovu,“ hřímal Adesanya se zlatým opaskem UFC na těle.

„Musím říct, že to byl skvělej zápas. Už při nástupu bylo vidět, že tam jde Adesanya s jiným nastavením mysli, v jiném rozpoložení. Pereirův výraz taky mluvil za vše, takového soupeře před sebou mít nechcete,“ hodnotí titulovou bitvu Martin Karaivanov, trenér Jiřího Procházky. „První kolo Adesanya hodně odpracoval, snažil se Pereiru zaměstnávat a zároveň hledat nějakou skulinu, kudy projít. Pereira trpělivě lovil a cokoliv udělal, tak smrdělo ukončením. Ale v prvním kole toho moc nenapracoval. Ve druhým bylo vidět, že už jsou jiný instrukce.“

Podle českého trenéra byl nigerijský dravec opět hodně aktivní, ale „lovcem“ byl v tu chvíli hlavně Pereira.

„Cokoliv udělal, byla vidět silová převaha a fakt to tam smrdělo knokautem každou chvíli,“ myslí si Karaivanov. „Chvíli před knockoutem byl vidět náznak, že má Adesanya problém s nohou, která vypadala už rozkopaně podle toho, jak se na ni stavěl. Už to vypadalo na to, že Pereira začne svoji demolici. Adesanya si počkal, nenechal to bez odezvy, trefil a překvapení je na světě.“

Staronový šampion totiž dokázal zasadit knockout dvěma kontrovacími údery, když jej měl Brazilec přitlačeného k pletivu.

„Takhle ho vypnout… to asi nikdo nečekal. Nicméně jsem tušil, že Adesanya vyhraje, že ho to nesemele. Protože v tuto chvíli neměl co ztratit,“ říká Procházkův kouč. „Ale že vyhraje až takhle, to jsem tedy nečekal. Klobouk dolů před Adesanyou. Titul je zpátky naprosto právem.“

Brazilec Pereira byl tak majitelem titulu šampiona střední váhy UFC jen 149 dnů. Nyní je opasek opět v rukou Adesanyi, který jej vlastnil od roku 2019.

„Mám strašnou radost, že Izzy vyhrál, přál jsem mu to. Jsem za to moc rád. I od Pereiry to byl krásný výkon,“ hodnotí duel i Jaroslav Hovězák, druhý trenér Procházky. „Jsem rád, že Israel získal titul nad tím jeho obávaným sokem. Vyšlo mu to perfektně. Chirurgická práce, šel si za svým. Ulovil Pereiru a získal, co mu náleží.“

Na turnaj UFC 287 se přiletěl podívat i boxerský velikán Mike Tyson nebo v současnosti trestně stíhaný bývalý prezident Spojených států Donald Trump. Jim šéf organizace dopřál místa hned u klece a udělal si s nimi nadšené selfíčko.