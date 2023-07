Procházka bez soupeře, trenéři nastínili, co dál: Bylo by nefér, kdyby...

V červnu minulého roku ukončil Jiří Procházka (30) ve svém třetím zápase v UFC tehdejšího šampiona polotěžké divize Glovera Teixeiru. Získal titul, byl na vrcholu blaha. Jenže pak český samuraj vstoupil do labyrintu smůly, ze kterého se ne a ne vymotat. Nejprve si vloni ošklivě poranil rameno a musel svůj pás uvolnit pro jiné. Po úspěšné rekonvalescenci se v pátek dozvěděl další nemilou zprávu. Současný vládce váhy Jamahal Hill řeší vážný problém s achilovkou, na jeho zápas s českým samurajem nedojde . A opasek? Opět k mání. „Budeme o něj bojovat my! Ideální termín by pro nás byl říjen v Abú Zabí. Uvidíme, jak se k tomu postaví UFC,“ odhaluje pro deník Sport a web iSport.cz Martin Karaivanov, trenér nejúspěšnějšího českého bojovníka.

Procházkův tým začal okamžitě po oznámení smutné noviny řešit další scénáře. Přesně za dva týdny UFC chystá v polotěžké divizi třaskavý souboj Jana Blachowicze a Alexe Pereiry, který byl šampionem střední váhy. „Budeme rozhodně klást důraz na to, aby to nebyl titulový zápas. V tuto chvíli pracujeme s variantou, že by s námi mohl jít vítěz,“ přiznává Karaivanov.

Mezi další žhavé možnosti se řadí souboj s Magomedem Ankalajevem. Obávaný Rus sice drží úctyhodnou bilanci 17 vítězství a jediné porážky, když ovšem dostal možnost utkat se o pás, v nepříliš atraktivním boji pouze remizoval s Blachowiczem.

Není prototypem zápasníka, který by v Severní Americe přitahoval davy. Pokud by však vyzval Procházku právě na horké půdě v Abú Zabí, stál by mu v zádech zástup Dagestánců. „Záleží na tom, jaký má UFC s Ankalajevem vztah, jestli mu tu možnost dají,“ ví i Karaivanov.

Procházkovu přípravu náhlá změna soupeře výrazně neohrozí. „Pořád pokračujeme v tréninku. Jiří už se úplně uzdravil, v pondělí za mnou přijede do Thajska zhruba na měsíc. Kdyby UFC chtělo udělat nějaký jiný (titulový) tah než s Jiřím, bylo by to nefér. Ale jsou to jenom spekulace. Pořád to bereme tak, že jsme šampioni. O pás jsme nepřišli, museli jsme ho odevzdat,“ hlásí odhodlaně Jaroslav Hovězák, další kouč třicetiletého bijce z Hostěradic.

Polotěžká divize UFC potřebuje stabilitu. Za poslední tři roky drželi opasek čtyři různí šampioni, jen Blachowicz ho dokázal obhájit. Procházkovi a Hillovi zničila sny o dlouhodobé nadvládě zranění.

Jiří Procházka se na turnaji UFC 285 setkal s novým šampionem polotěžké váhy a nejspíš příštím soupeřem Jamahalem Hillem Video se připravuje ...

„Nevím, jak bude dál divize pokračovat,“ přemítá Hovězák. „Připravíme se na všechno, chceme si vzít pás zpět. Že bychom si někoho vybírali? Touto cestou nejdeme.“

Se svým svěřencem se oba trenéři chystají na velkolepý comeback, Čech v největší organizaci dosud nepoznal přemožitele. Jenže do klece vstoupil všehovšudy třikrát.

„Zápasit bychom chtěli častěji. Ale první fáze byla jít k titulu co nejkratší cestou. Teď nastává další fáze: získat titul zpět a udržet se na pozici jedničky, bojovat víckrát za rok. Postupujeme podle plánu,“ ujišťuje fanoušky Karaivanov.

Jednání v dalších dnech napoví, jaké jméno se do Procházkova výčtu potenciálních protivníků vkrade jako první. Chce mít co nejdřív jasno, aby nenarušil tréninkový kemp, a mohl ho naopak orientovat na konkrétního soupeře.

„Je dostatek času přepnout na někoho jiného. Naše příprava teď přešla z velmi obecné do konkrétnější fáze, ale stále nebyla vyloženě směřovaná na Hilla. Být bez zápasu ale není úplně dobrý,“ uvědomuje si rizika překotných událostí Karaivanov.