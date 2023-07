Procházka ztrácí soka v boji o titul UFC! Šampion odstoupil: Dělám, co Jiří

Přetržená achillovka rozpoutá novou hru o trůny na vrcholu UFC. Jamahal Hill měl ještě letos obhajovat titul proti českému samuraji, vše ale bude jinak. „Jiří Procházka byl šampion. Po zranění se však vzdal pásu, aby nebrzdil naši divizi. Chtěl, aby lidé měli svého šampiona. A já udělám to samé,“ uvedl v pátek na svém youtubovém kanálu Jamahal Hill. „Nyní se musím soustředit na rekonvalescenci. Chci být stoprocentní, když vstoupím do klece.“

Dvaatřicetiletý Američan získal titul proti Gloveru Texeirovi 21. ledna letošního roku a od té doby čekal na Jiřího Procházku, aby potvrdil právoplatnost svého statusu. Český samuraj totiž nebyl o opasek připraven v boji. Před odvetným zápasem s Texeirou si ošklivě poranil rameno a pásu se vzdal. Nyní jde vyřazený Hill v jeho šlépějích.

Když se Procházka zranil, UFC dalo takřka bezprostředně poté pás všanc Janu Blachowiczovi a Magomedu Ankalajevovi, kteří měli souboj naplánovaný už delší dobu. Zápas však skončil remízou a příležitost dostal právě Hill proti brazilskému veteránovi. Americký bijec vstupoval do boje po tří famózních knokautech plný sebevědomí. Nad Texeirou dominoval a dá se říct, že ho brutálním výkonem poslal do důchodu.

Procházkovi bylo po vzdání se titulu slíbeno, že hned po rekonvalescenci dostane příležitost vyzvat šampiona. Nyní tak není jisté, proti komu Čech nastoupí. Už 29. července se střetne Jan Blachowicz, bývalý král polotěžké divize, s děsivým postojářem Alexem Pereirou. Pokud by to měl být jeden z těchto mužů, posunul by se tak Procházkův návrat ke konci roku, ne-li na začátek toho příštího.

Ve hře je ovšem i elitní Ankalajev. Uskutečnění takového střetu by nahrávala karta UFC 294 v Abú Zabí, která dosud postrádá hlavní zápas. O pět let neporaženém Rusovi se už dlouhou dobu mluví jako o černém koni kategorie do 93 kilogramů, navíc právě do Spojených arabských emirátů by přilákal řadu fanoušků. Na vítězných vlnách jsou i Nikita Krylov nebo šílený Brazilec Johnny Walker.