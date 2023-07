Procházku vyzve v UFC Brazilec, Čech poslal vzkaz. Blachowicz se zlobil

První triumf v polotěžké váze a už půjde o titul. Bývalý šampion UFC Alex Pereira v těsném zápase na turnaji UFC 291 v Salt Lake City předčil hvězdného Poláka Jana Blachowicze a staví se tak do pozice vyzyvatele o pás. Nedávno byl úřadujícím šampionem Jamahal Hill. Ten si však vážně poranil vazy na noze a uvolnil trůn pro další bojovníky stejně, jak to před ním udělal Jiří Procházka kvůli zranění ramene. Brazilec by se měl s českým samurajem ještě tento rok střetnout.