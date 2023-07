Peníze zápasníků UFC: král McGregor i únik k boxu. Kolik vydělal Procházka?

Obecně vzato se gáže zápasníků UFC třídí do tří kategorií. Pracovně by se dali označit jako naděje, zavedení bojovníci a hvězdy. Nejtěžší to pochopitelně mají bezejmenní nováčci, kteří se musí sakramentsky otáčet, aby z výdělků utáhli svou přípravu.

Nejzákladnější kontrakty v současnosti začínají na 12 tisících dolarech, což se rovná přibližně čtvrt milionu korun. Mezi bojovou smetánkou je navíc přetlak, takže do klece se „zelenáči“ podívají až na výjimky maximálně třikrát do roka. Aby udrželi krok s konkurencí, potřebují kvalitní kempy, které stojí nemalé peníze. Uvíznou v začarovaném kruhu, z něhož vede jen pramálo únikových východů.

Pro neznámé talenty může být UFC namísto splněného snu poměrně drahým koníčkem. Dokážou svou výplatu až zdvojnásobit, pokud si kvalitním výkonem řeknou o bonus za výkon či zápas večera. Jenže zároveň čelí úskalím, jaká fotbalisté, hokejisté a řada dalších sportovců vůbec neřeší.

Pakliže bojovník o svůj duel přijde ne vlastní vinou, dostane jen část slíbené odměny. Žádná fixní domluva. Před třemi lety turnaj UFC Vegas 5 rozcupovala covidová pandemie, z původních dvanácti bitev na kartě zbylo jen osm. Hned čtyřiadvacet bijců přišlo o naplánovaný souboj a prezident organizace Dana White dal jasně najevo, že odmítá vysázet na stůl napěchované měšce.

„Nejšílenější týden, jaký jsem zažil. Dostali jsme se přes to, ale kluci, kteří nezápasili, obdrží jen část peněz. Snažíme se, aby se do oktagonu alespoň vrátili co nejdříve, protože nedostali, co měli,“ uvedl White na tiskové konferenci po prokleté akci.

Adesanya: Seberte jim 90 procent

Dalším problémem je vážení. Nováčci často přijmou povolávací rozkaz na poslední chvíli a zhubnout do stanoveného limitu je výrazně složitější než při plné přípravě. Na vlastní kůži to při svém debutu poznal Slovák Ľudovít Klein. Podmínku nesplnil o více než dvě kila a dočkal se nejen finanční srážky mezi 20 až 30 procenty ve prospěch soupeře, ale také ostré kritiky z úst šampiona střední váhy Israela Adesanyay.

„Tohle je prostě podvádění. Někteří z těch chlapů jsou gangsteři, vydělávají peníze mimo UFC, vedou své fondy. A pro takové 30 % stržení z platu není ani h**no. Pokud je budete pokutovat 90 %, nikdo se nebude chtít vzdát,“ vyzýval tehdy Adesanya k drakonickým trestům, které by pro mnohé znamenaly existenční krizi.

Dvořák: Měl jsem strach z blbých zápasů. Popsal šamanský rituál i budoucnost Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Jakmile UFC naděje překlenou jistou úroveň popularity, dokážou zaujmout publikum a ideálně také vyhrávat, nabídne jim organizace často ještě v průběhu nováčkovské smlouvy výrazné zvýšení výplaty. Může to být až dvacetinásobek, tedy částka 250 tisíc dolarů za nástup do klece. Širší špička pak dosahuje průměrných hodnot od půl až do tří milionů dolarů.

Sumy mohou být velmi variabilní i v závislosti na tom, jaké podmínky se manažerům zápasníků podaří protlačit. Atraktivní bijci často stojí o podíl z prodeje pay-per-view u akcí, kde sami figurují. Zásadní role samozřejmě patří i sponzorům, komerční spolupráce si ovšem bojovník povětšinou dohodne po vlastní ose a tyto výnosy tak nebývají součástí kontraktů.

Boháč McGregor, za box násobně víc

Jméno nejvýdělečnějšího představitele UFC nepřekvapí. Historicky vládne Conor McGregor, který za dosavadní kariéru nastřádal 108 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun)! Tedy více než pětinásobek toho, na co si sáhl nikdy neporažený Khabib Nurmagomedov (21,7), druhý muž tabulky. Horkokrevný Ir navíc chystá návrat, takže si v budoucnu prohlédne další tučnou výplatní pásku. Jen z turnaje UFC 264, kde se střetnul s Dustinem Poirierem, si odnesl přes 23 milionů dolarů (asi 490 mil. korun). Do konce kontraktu mu nyní zbývají dva zápasy.

Hlavně jeho přičiněním se ekonomické nůžky mezi jednotlivými zápasníky rozevírají. Toho si všiml i dnes již bývalý šampion těžké váhy Francis Ngannou, patrně největší kritik systému prezidenta Whitea. Ničivé pěsti Ngannouovi podle stránky MMA salaries zařídily „až“ 13. místo v rámci součtu všech výnosů. I proto zvolil únik k boxu, kde se má poměřit s obávaným šampionem Tysonem Furym.

„Samozřejmě je tajné, kolik za to dostane. Ale řekněme, že to bude desetkrát, dvacetkrát… K***a, možná to bude padesátkrát víc, než by vydělal v UFC,“ nechal se slyšet Fury v podcastu Out of Interest.

Kolik má Procházka?

Přestože má MMA stále rostoucí popularitu, box nový fenomén finančně strčí do kapsy. Ostatně ani Conor McGregor se nebál vstoupit mezi provazy, když dostal nabídku na bitvu s Floydem Mayweatherem. Motivace ukázat kvalitní sportovní výkon byla v tomto případě jistě až na druhém místě.

White velkým obratům v boxu rozhodně nefandí. „Ten sport to naprosto rozložilo. Bojovníci vždycky chtěli vydělávat víc. Ale dokud jsem v UFC, nestane se to. Věřte mi, že ti kluci dostávají to, co si zaslouží. Co si uloví, to mají. Mají procenta z pay-per-view. A když se jim to nezdá? Jednoduché řešení: založte si svou organizaci, dejte zápasníkům, co žádají. V minulosti se ukázalo, že to moc dobře nefunguje.“

I šéf UFC nicméně ví, že se musí štědře starat o své největší superhvězdy. Pod smlovou má kromě McGregora také Jona Jonese (7 zápasů), Dustina Poiriera (4), Israela Adesanyu (?) nebo nastupující osobnosti Seana O’Malleyho (8) a Paddyho Pimbletta (?). Nejlepší Čech Jiří Procházka si od přestupu do UFC podle neoficiálních odhadů přišel na 22,6 milionu korun.