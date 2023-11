Procházka ovládl ulice New Yorku. Fanouškovi ukázal, jak zatnout pěst

PŘÍMO Z NEW YORKU | Poslední hodiny před vstupem do klece. Jiří Procházka ráno bez problémů splnil váhový limit a jen o pár hodin později pohlédl do očí Alexu Pereirovi. Český samuraj nastoupil před naplněnou halu v komplexu Madison Square Garden za bouřlivého potlesku fanoušků. Hlasitější podpory se však před bojem o titul v polotěžké váze v nejprestižnější MMA organizaci UFC dočkal Brazilec. Jen pár hodin po show zamířil Čech pěšky přes ulice Manhattanu na večeři s týmem. Cesta se však protáhla, když za Procházkou běhaly pro fotky skupiny fanoušků.