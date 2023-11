Dvořák o stopce pro Procházku: Dá se obejít! Turnaj UFC v Česku nehrozí

Z pozice aktivního zápasníka UFC má David Dvořák zákulisí největší MMA organizace dokonale načtené. Zároveň si udržuje dobrý přehled v divizích, které se ho přímo netýkají. Pro deník Sport odkryl další možný vývoj případu Jiřího Procházky. Jeho krajan musí po prohře střádat návratové plány.„Bude mít silné slovo. Od začátku, co do UFC vstoupil, si řekl o dobré soupeře,“ popisuje Dvořák vyjednávací pozici bývalého šampiona polotěžké váhy.

Jistá paralela se nabízí. Český zástupce v muší kategorii táhl šňůru 16 vítězných zápasů, deset let neprohrál. Pak narazil, dokonce třikrát v řadě. Nyní osmiletou neporazitelnost zahazuje i samuraj z Hostěradic, v sobotu nestačil na Brazilce a nového krále Alexe Pereiru.

Po technickém knockautu si Procházka musí z nařízení UFC odpočinout, vystoupit z tréninkového i zápasového procesu. Dvořák zažil nařízenou pauzu po všech svých duelech. Délku rekonvalescence nejúspěšnějšího tuzemského bojovníka proto dokáže odhadnout.

„Stopky jsou většinou na třicet dnů, ale jednou jsem dostal dokonce šest měsíců. To se podle mě tentokrát nestane. Třicet dnů je takový standard, ale u Jirky to můžou být i tři měsíce. Víc si myslím, že ne,“ rozebírá zápasník s přezdívkou Hrobař.

I v nejprestižnější organizaci však existují triky, jak pauzírování zkrátit. „Dá se to obejít,“ přitakává jednatřicetiletý rodák z Hořic. „Vím, že když jsem měl půlroční stopku, tak kdybych měl svého doktora, který mi napíše, že už jsem v pořádku, a poslal bych to UFC, tak mě pustí do zápasu dřív, než stopka vůbec skončí.“

Přesto Dvořák nečeká, že by se nyní Procházka vrhl po hlavě do zběsilého zápasového tempa. Vnímá jeho cestu rozvoje, kdy se chce posouvat jako válečník. V kleci pak prezentuje nabyté dovednosti. Od debutu v létě 2020 stihl v UFC pouhé čtyři bitvy. Dvě partie ročně Dvořák považuje za očekávané maximum.

Soužit by Procházku neměla ani psychika po bolestivé prohře. Je dobře mentálně nastavený, nenechává na sobě znát emoce. „Já jsem měl taky dlouhou šňůru, prohrál jsem, to prostě k životu patří. Člověk se z toho nesmí podělat a musí jít dál. Zápasník si to nemůže připustit, protože by ho to mohlo ovlivnit. A to si Jirka nedovolí,“ je přesvědčený Dvořák.

Promluvil také o omílaných žádostech fanoušků o český turnaj s Procházkou v hlavní roli. „To si myslím, že nehrozí. Že by nějaký titulák byl v Česku? Podle mě se o něm ani nemluví. Samozřejmě fightery na to máme, ale UFC vyhovuje, že má našlápnutý Londýn, nikam dál moc nejezdí. Nevidím důvod, proč by letěli do Čech,“ říká patnáctka muší váhy s ryzí upřímností.