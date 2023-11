Další prohra Pudilové v UFC. Od senzačního obratu ji dělily sekundy

Po týdnu přibyla další porážka v UFC pro Česko. Lucie Pudilová nastoupila v Las Vegas do třetího zápasu po návratu do nejprestižnější organizace světa. O první dvě kola ji dominantní prací na zemi připravila Ailin Perezová. Bojovnice z Argentiny však nezvládla poslední kolo, v němž Češka přebrala otěže souboje. Pudilová na konci pětiminutovky zabrala silnou pozici a nasadila těsné škrcení. Dotáhnout techniku však nestihla a podlehla na body.

Nešťastná noc v Las Vegas pro české barvy. Devětadvacetiletá Lucie Pudilová ztratila už druhý zápas na body v řadě. Po návratu do UFC nastoupila do třetího souboje a ani nasazené škrcení neodvrátilo devátou kariérní prohru. Ailin Perezová Češku v prvním a druhém kole jasně přebodovala na zemi. Poslední dějství strhla Pudilová na svou stranu, ale na celkové vítězství to nestačilo.

Argentince nesedělo přestřelování s Pudilovou, a tak sáhla po jiných zbraních. Nejdříve zpomalila českou bojovnici na pletivu, načež přenesla boj na zem, kde dominovala. Pudilové se nepodařilo ukázat stále zlepšující se schopnosti brazilského jiu jitsu, což vyústilo ve značnou bodovou ztrátu.

Ve třetí pětiminutovce se role obrátily, když Češka držela a jednoznačně přesvědčila rozhodčí. Zasypávala Perezovou ranami a na konci kola sáhla po škrcení. Neměla jej sice ideálně chycené a na dotažení by potřebovala úpravu úchopu, soupeřku jím však viditelně trápila. Argentinka propadala únavě, ale odklepat nestihla. Zápas ukončila časomíra. Verdikt krutě ale spravedlivě rozhodl o bodovém vítězství Perezové.

Pudilová bude mít s největší pravděpodobností poslední šanci ukázat, že patří do ligy šampionů. Pokud je pod klasickým čtyřzápasovým kontraktem, zbývá jí jediné představení, aby vyrovnala skóre pod smlouvou na dvě výhry a dvě prohry. Češka však v UFC stále zůstává populární. Opět ukázala bojovnost po posledním souboji, kde byla o vítězství okradena rozhodčími.