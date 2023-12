Procházkův návrat na spadnutí? Vyzval ho Rakič. Kouč: Holý nesmysl

Překvapivě rychlý comeback českého Samuraje? K němu nyní vyzývá rival z top pětky divize UFC Aleksandar Rakič, kterému se zranil původní soupeř Jan Blachowicz. MMA zápasník Jiří Procházka krátce po poslední porážce avizoval, že se chce delší pauze vyhnout a co nejrychleji vrátit do bojového kolotoče. „Uvidíme, jestli má Samuraj koule na to, aby se proti mně postavil 20. ledna,“ vzkázal srbský bijec na sociálních sítích. Jak moc je souboj reálný, to pro iSport.cz okomentoval Čechův trenér Jaroslav Hovězák.

Návrat a rozsouzení starých sporů. Pátý muž polotěžké váhy Alexandr Rakič přišel o soupeře a řekl si o hvězdného náhradníka Jiřího Procházku. Do Samuraje se Srb ostře trefoval už od začátku působení českého bojovníka v UFC. Nyní by rád dostál svým slovům a změřil síly v bitvě, která může určit příštího titulového vyzyvatele. Zápasu však může bránit blízké datum 20. ledna, které Samurajovi nedává mnoho času na přípravu.

Web iSport.cz v této souvislosti oslovil ve čtvrtek večer trenéra Jiřího Procházky Jaroslava Hovězáka. „Když se k tomu vyjádřím osobně, tak jsem se to dneska dozvěděl od jiných lidí, jakmile to vyjelo na serverech. Vůbec tomu nedávám váhu. Úplně narovinu, nechci se k tomu vyjadřovat, protože za mě je to holý nesmysl,“ komentuje kouč.

Střet o Evropu dle něj zatím nedává smysl. UFC ještě ani oficiálně neoznámilo odstoupení Jana Blachowicze. Srbovo vyjádření však zní jasně. „Říkáš, že v odvetách nikdy neprohráváš. Aby ne, když do nich nenastoupíš. Legendární hovno,“ zlobí se Rakič na polského zápasníka, který mu uštědřil poslední prohru. „Uvidíme, jestli má Samuraj koule na to, aby se proti mně postavil 20. ledna,“ navázal výzvou.

První český zápasník, jenž získal titul v UFC, brzy na výzvu na platformě X zareagoval. „Jsem pro. Ale nejbližší termín, kdy mohu zpět do klece, je na přelomu února a března. Souhlasíš?,“ napsal rodák z Hostěradic. Může jít ovšem o pouhou mediální hru, jak naznačuje Hovězák.

„Jirka se zotavuje, má klid. Samozřejmě jsme plánovali počkat, kdo vypadne ze čtveřice Ankalajev, Walker, Rakič a Blachowicz. Teď vyšlo tady to... Upřímně tomu vůbec nedávám váhu nebo pozornost. Martin Karaivanov to komunikuje, Jirka je v lázních na rehabilitaci a Rakič může mluvit, co chce. Několikrát jsem ho potkal, je velice slušný a vstřícný sportovec. Žádné trash talky, ptal se na Jirkovo rameno. Přestřelky na sociálních sítích neberu jako bernou minci,“ prohlašuje rozhodně Hovězák.

Není to poprvé, co Rakič míří ostré vzkazy na českého bojovníka. Srbovi se nelíbil rychlý vzestup Procházky, který je podle něj přeceňovaný a přeskočil řadu vyzyvatelů. Původně tento zápas vyhlížel právě Čech. Rakič tehdy paradoxně odmítl s tím, že míří pouze na titul a nepřijme výzvu od bojovníka, který je v žebříčku postaven pod ním. Souboj dvou elitních Evropanů z top pětky UFC by tak v obou mohl rozpoutat oheň rivality.

Procházka po listopadové newyorské porážce s Alexem Pereirou ohlásil, že delší pauzu neplánuje a do boje se chce vrátit co nejdříve. Problém by neměla představovat ani zdravotní stopka, která vyprší jen pár dni po Vánocích. Přesto je šest týdnů, které by ode dneška zbývaly do zápasu, málo času na kvalitní přípravu proti bojovníkovi takové úrovně.

Kdy se přesně Procházka stihne vrátit, tak zatím není jisté. „Je to na komunikaci v týmu. Říkali jsme, že co nejdřív, ale zase ne za každou cenu. Tušíme, že nás čeká jeden zápas, pak můžeme jít zpátky o titul. Chceme jít s někým v TOP 5. Ale je to na matchmakingu, na komunikaci Martina Karaivanova. Já jsem jenom trenér,“ říká Hovězák.

Srb je teď stejně jako svět MMA v očekávání, jak Procházka zareaguje.