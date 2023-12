Rarita v UFC! Dvě KO hodem o zem. Legenda v šoku: To jsem ještě neviděl

Bývá to velmi netradiční technika. Černá labuť světa MMA. Zdvihnete soupeře do vzduchu a vší silou s ním praštíte o podlahu s dobrou vírou, že při tvrdém nárazu rozpojí ruce a poskytne vám manévrovací prostor. Jenže američtí bojovníci Drakkar Klose a Cody Brundage v noci ze soboty na neděli v texaském Austinu přesně tímto způsobem nejen unikli hrozící submisi, ale navíc dokázali ukončit své soupeře. Podařilo se jim to dokonce ve dvou po sobě jdoucích duelech. Fanoušci UFC žasli.

V současnosti největší organizace smíšených bojových umění vznikla v listopadu 1993. Za celou svou dosavadní existenci zaknihovala pouhých dvanáct ukončení takzvaným „slam knockautem“, tedy hodem o podlahu. V Austinu k výčtu v řádu několika minut přibyly případy číslo třináct a čtrnáct.

Nejprve kuriózní strategii využil Američan Drakkar Klose. Po minutě a půl boje s krajanem Joem Soleckim se dostal do nebezpečné pozice, kdy mu hrozila páka na ruku.

V kritické chvíli a plný sil bezprostředně po startu zápasu se rozhodl poslat soka na střemhlavý let bez padáku. Solecki narazil spánkem tvrdě na zem a ztratil nejen nadějný úchop, ale také schopnost bránit se dalším atakům. Sudí souboj okamžitě ukončil.

„Tohle jde za mým týmem. Makáme, abychom bavili fanoušky, tentokrát se to vyplatilo,“ pochvaloval si úspěšnější bijec, jehož prezident organizace Dana White odměnil bonusem za výkon večera v hodnotě 50 tisíc dolarů (přibližně 1,1 milionu korun).

Celkově takto boss UFC potěšil hned deset zápasníků, krása střídala nádheru. Diváci se dočkali devíti ukončení před limitem, jen tři zápasy vyvrcholily u bodových lístků. Hned v úvodním kole se kromě Kloseho nebo vítěze hlavního zápasu Armana Carukjana radoval třeba Cody Brundage. Také on rozhodl „slamem“.

Devětadvacetiletý zápasník snad nemohl předvést věrnější kopii Kloseho výkonu – ukončení dělilo pouhých osm sekund, navíc vypadalo nachlup stejně. Rovněž Brundage se proti Zacharymu Reeseovi dostával do nejvyššího stavu ohrožení, z něhož hledal přímočarý únik.

„Cítím se skvěle,“ čišel radostí na tiskové konferenci po turnaji. „Taky se mi podařil pěkný comeback, za což jsem možná ještě radši. Byl to doposud neporažený talent, do zápasu vcházel jako velký favorit, měl to 6:0. Já už jsem si prošel nějakými vzestupy a pády, takže jsem mu pak říkal, že ho to taky čeká, protože bojuje s nejlepšími na světě. Chvíli to trvá, než najdete sebevědomí,“ popisoval Brundage.

Obě výjimečná ukončení ocenila legenda bojových sportů a v současnosti i oblíbený komentátor UFC Daniel Cormier. „Och můj bože! On ho knockautoval…“ nemohl uvěřit finiši z dílny Kloseho. „Tohle jsem nikdy nezažil. Jak je to možné? Nevidíte to roky, pak najednou dvakrát za jednu noc,“ zůstal v úžasu i po Brundageově výkonu.

Nyní bude zajímavé sledovat, jak se po této akci změní obrana některých zápasníků proti obdobným pokusům o páky. Podobně netradiční prvky, které se záhy přenesly do bojového rejstříku, totiž už UFC zažilo. Zářným příkladem je nejpopulárnější MMA tvář Conor McGregor, jehož překvapivé zapojení ramen v klinči ze zápasu s Donaldem Cerronem ovlivnilo řadu bijců.

Austinský galavečer by mohl mít podobný efekt, třebaže se neobešel zcela bez kontroverzí. V jednom z hlavních taháků snášel Bobby Green nadbytečné rány od Jalina Turnera, rozhodčí měl do zápasu vstoupit dřív, na což upozornil i prezident White. „Jedno z nejhorších ukončení vůbec,“ hlesl po turnaji.