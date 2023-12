Procházkův trenér Hovězák: Jdeme pro to! Nejsilnější sok, UFC se nedivím

Po více než sedmi letech zažil pocit, na který už málem zapomněl. Viděl padnout svého nejúspěšnějšího svěřence Jiřího Procházku. Trenér Jaroslav Hovězák se ale s celým týmem s porážkou z titulového zápasu proti Alexi Pereirovi srovnal. A je tu nová výzva. Na turnaji UFC 300 se 13. dubna český samuraj střetne s Aleksandarem Rakičem. „Soupeř bude nebezpečný a nejsilnější, co kdy byl. My ho musíme zastavit,“ velí rázně kouč v rozhovoru pro iSport.cz.

Když jsme spolu hovořili na počátku prosince, mluvil jste o Rakičovi jako o nepravděpodobné variantě. Co se změnilo?

„Byla to nepravděpodobná varianta v únoru nebo v lednu. Duben je v pohodě, nahrává nám. Je to dostatek času na přípravu, všechno je tak, jak má být. Vypadl Blachowicz, pak byly nějaké Rakičovy tlaky, ať nastoupíme právě v lednu nebo v únoru. Řekl jsem, že je to nesmysl a byla to pravda. Teď došlo k tomu, že se vyjednal zápas na 13. dubna, řešili jsme ho už dřív.“

Jak vnímáte rakouského zápasníka?

„Rakič je strašně těžký soupeř, cílevědomý a tvrdý bojovník. Má stejné ambice jako všichni – chce jít pro titul. A takový zápas to v uvozovkách bude. Čeká nás těžká a tvrdá příprava, protože Rakič byl zraněný a co se domnívám osobně, mohl se vrátit dřív než po tak dlouhé pauze. Dával tomu zregenerování tolik času, protože je profesionál. Bude to nebezpečný a nejsilnější Rakič, co kdy byl. My ho musíme zastavit.“

Co aktuálně dělá váš svěřenec Procházka?