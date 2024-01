Nejasná hranice trashtalku. Sok použil domácí násilí. Šampion: Pobodám tě

Drama přesahující MMA zápas v kleci. Šampion Sean Strickland hrozí soupeři pobodáním za přehnaný trashtalk před hlavním zápasem sobotního turnaje v Torontu. Vyčinit se vyzyvateli pokusil už na posledním turnaji UFC, když ho napadl v publiku.

Dricus Du Plessis se šampionovi dostal do hlavy už týdny před zápasem. „Tvůj táta tě někdy zbil? Ten mi nesahá ani po kotníky. Ukážu ti, co je to nakládačka. V kleci se vrátí všechny vzpomínky. Znovu si prožiješ ten pocit, když v noci přišel tvůj táta do pokoje rozbít ti hubu,“ prohlásil jihoafrický bijec před prosincovým turnajem UFC 296.

Za ostrý výrok nesklidil pouze silnou vlnu kritiky od fanoušků a zápasníků, ale i salvu úderů pěstí a loktem od šampiona Stricklanda. Ten po slovní přestřelce neudržel nervy a rivala napadl.

Američan, který byl v dětství týrán otcem, je připraven další přešlapy razantně trestat. „Po tiskovce jsem mu napsal: Poslouchej, v kleci půjdeme naplno, ale jestli vytáhneš moje dětství ještě jednou, pobodám tě,“ varuje Strickland s ledovým klidem ve svém podcastu. „Na tiskovce, na vážení… Jestli to zmíníš, půjdu do vězení, deportují mě z Kanady a osm týdnů přípravy nám oběma přijde vniveč.“

Jen jsem přednesl fakta, hájí se Du Plessis

Místo omluvy přišla obhajoba. „Z týrání dětí jsem si legraci nedělal. Nelituji ničeho, z toho co jsem řekl. Nevtipkoval jsem, jen jsem přednesl fakta,“ stojí si Du Plessis za svým. „Dal jsem mu ochutnat trochu jeho vlastní medicíny. Když se podíváte na tu tiskovku, Sean byl první, kdo začal slovně útočit. Já se nenechám šikanovat. K ostatním se chovám přesně tak, jak oni ke mně,“ zdůrazňuje vyzyvatel.

Hranice trashtalku zůstává v MMA nadále nejasná a vedení organizace podobné spory už pravidelně odmítá řešit. Jedinou pákou na bojovníky tak mohou být sponzoři, kteří jsou pro mnohé největším zdrojem příjmu. Jihoafrický bijec však upozorňuje na to, že mentální válka k bojovým sportům prostě neodmyslitelně patří.

Podle Du Plessise hranice trashtalku určuje pouze psychická odolnost těch, kterých se dotýká. „Mně jsou třeba Seanovy kecy úplně jedno. Tohle je striktně byznys, nic osobního. Neznamená to, že soupeře nerespektuji, nebo ho nemám rád. Nikdy oponenta nepovažuji za přítele, ani za nepřítele, je jen překážkou na cestě za snem. Respektuji každého muže, který se mnou vstoupí do klece,“ vysvětluje. „Seanův morální kompas by navíc fakt neměl určovat hranice slušného chování. On sám pálí nadávky a posměšky do všech kolem sebe a pak neunese jeden komentář. Má zjevně problém s pokrytectvím.“