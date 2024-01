Trash talk jako trauma? Hvězdy UFC se brání, chtějí pokuty. Šéf odmítl

Rozzuřený šampion a nečinný prezident UFC promluvili o hranicích mentálního boje. Byť je král střední váhy Sean Strickland sám známý pro vtipné až útočné komentáře, po slovní přestřelce s vyzyvatelem stanovuje limity. Nově podepsaný Michael Page navrhuje pokuty za trash talk mířený na rodinu, zatímco prezident UFC Dana White považuje samotný zápas v kleci za dostatečný soud.

Nadávky a psychologická klání jsou pevnou součástí bojových sportů. Občas však zápasníci překročí hranice. Nejen že zapříčiňuje napětí mimo klec, trash talk vrhá špatné světlo na celé MMA a dává otřesný příklad mladým sportovcům.

Nemalého přešlapu se dopustil i příští titulový vyzyvatel ve střední divizi. „Myslíš, že tě tvůj táta kdy zbil? Ten mi nesahá ani po kotníky. Já ti ukážu, co je to nakládačka. V kleci se vrátí všechny vzpomínky. Znovu si prožiješ ten pocit, když v noci přišel tvůj táta do pokoje rozbít ti hubu,“ pálil Dricus Du Plessis do šampiona Stricklanda. Ten se ve vzteku zmohl pouze na reakci: „Vezmu ti duši, ty s*áči.“

Dvaatřicetiletý Strickland se den poté porval s Du Plessisem v publiku na turnaji UFC 296. „Je tu zkrátka hranice. Nepouštějte se do manželek, dětí a už vůbec ne do týraných dětí. Dricus tu hranici překročil. Snažil jsem se jeho řeči na tiskovce ignorovat, ale vařila se ve mně krev,“ reaguje šampion s odstupem. „On nemá žádnou představu, o čem mluví. Když jste celé dětství v roli oběti, v dospělosti už řeknete: Dost, nikdy znovu!“

Článek pokračuje pod infografikou...

Američan se s rostoucím úspěchem a popularitou otevřel a promluvil o traumatickém dětství, sklonu k rasismu, neonacismu i neřízené agresivitě. Otec jej surově týral stejně jako matku a bratra.

„PTSD (posttraumatická stresová porucha) může ze silného muže udělat slabého, nebo naopak. Nenávist, která vás svírá zevnitř, jen tak neodejde,“ vypráví Strickland. „Na světě je mnoho dětí, které jsou týrány nebo zneužívány, zažívají tragédie, jež je poznamenají do konce života. Změní to vaše fungování, pohled na svět, vztahy, odolnost vůči závislostem. Aby si z vás někdo kvůli vašemu traumatu dělal před celým světem srandu, je něco odporného.“

Na tiskové konferenci si do šampiona nevhodně rýpl i hvězdný Sean O´Malley, otevřel bolavé rány z dětství. „Fandí mi mnoho lidí, kteří si týráním prošli, a já jim vzkazuji: Nic z toho, čím jste si prošli, mi nepřijde vtipné. Doufám, že všichni chápete, že Du Plessis a O´Malley jsou slaboši, kteří nechápou, jaký je život v nekončícím boji s traumatem z minulosti,“ píše Strickland na sociálních sítích.

Zastání našel v nově příchozí hvězdě z Británie, kterou brzy čeká debut. Page je nadšený z možnosti srovnávat se světovou špičkou, ale na rozbroje mezi sportovci se netěší. „Jsem rozhořčený z toho, co poslední dobou zaznívá mezi bojovníky. Neměli by se navážet do rodin, manželek, dětí. Je na čase udělat krok zpět a vrátit se k podstatě bojových umění,“ soudí bývalý kickboxer. „Zápasníci MMA úplně ztratili vzájemný respekt.“

Page se soupeřům dříve také snažil dostat do hlavy, ale většinou „útoky“ držel na vlně humoru. „Nemám nic proti intenzitě před bojem, ale chci, aby zůstala mezi mnou a soupeřem. UFC by mělo zavést pokuty za trash talk, který jde za hranu. Potřebujeme něco jako žluté karty ve fotbale,“ myslí si Brit.

Zásadních změn se však bojovníci jen tak nedočkají. „Jsme v bojovém byznysu, tohle se stává,“ konstatuje Dana White, prezident UFC. „Mezi bojovníky občas padnou hnusné nadávky. Co mi opravdu vadí, je rýpání do rodiny. Výhoda tohoto sportu je, že si to pak můžete vyříkat v kleci. Nikdy ale nikomu neříkám, jak se má nebo nemá vyjadřovat.“