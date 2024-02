Muradov trpěl v UFC, bodnutí do oka a zrušený zápas. Palec cítil až v mozku

Měsíce přípravy přišly vniveč po brutálním přestupku v úvodu zápasu. Machmud Muradov dnes v noci na turnaji UFC v Las Vegas inkasoval nechtěné píchnutí do oka od ruského soupeře Aliaschaba Chizrieva hned během první výměny úderů. Uzbekovo oko začínalo natékat a svaly okolo něj nedokázaly povolit ze zavření. Doktor nakonec doporučil zastavení, načež rozhodčí zápas anuloval.

Finiš v prvním kole, který si nikdo nepřál. Veterán české MMA scény Machmud Muradov padl k zemi už po devíti sekundách boje, když mu soupeř Aliaschab Chizriev nechtěně vrazil prst hluboko oka. To se Uzbekovi ihned zavřelo ve snaze se ochránit.

Rozhodčí záhy povolal do klece doktora, který raněného bojovníka krátce vyšetřil a doporučil zastavení duelu. Zápas tak skončil po 11 sekundách bez výsledku, tím byl vyrovnaný rekord UFC, o který ale českým fanouškům známý bijec určitě nestál.

Muradov začal jako obvykle ladným pohybem na nohou, ale když vyrazil vpřed, naběhl si do Rusovi otevřené ruky, která ho zasáhl přímo levého oka. Uzbek po dvou sekundách klesl k pletivu na zem a bolestně se držel za levou část obličeje. Až opakované záběry ukázaly, že Rus oko jen neškrábl, nýbrž do něj prst částečně ponořil.

Doktor musel Uzbekovi prsty roztáhnout víčka, aby se mohl na oko podívat. Část obličejových svalů, ale zůstala ve snaze oko ochránit zatnutá. Zatímco se Muradov v bolestech podroboval vyšetření, Rus stál opodál a rozpačitě hleděl na scénu, kterou nechtěně způsobil. Nakonec ani několika minutová pauza nestačila a zasahující lékař doporučil rozhodčímu zápas ukončit.

„Jsem v pořádku, jen nemohu otevřít oko. Ten jeho palec jsem cítil snad až v mozku. Asi se to tak muselo stát," vzkázal Muradov fanouškům na svém Instagramu. "Sere mě ta příprava, kterou jsem odjel. Připravoval jsem se na 100 procent. Všechno jsem dal stranou a makal jsem. Jedeme dál. Nyní jsme na cestě do nemocnice, tak uvidíme, co řeknou. Jedeme dál! Nic mě nezastaví.“

Tréninkový kemp, shazování váhy a nakonec i nástup do samotného oktagonu. Muradov splnil vše, co měl, ale nakonec o sedmý zápas a možné páté vítězství v UFC přišel. Po vítězství nad známým Američanem Bryanem Barberenou měl třiatřicetiletý Uzbek šanci dosáhnout na hranici elitní top patnáctky. Nyní ho však čekají vyšetření a následně i potřebný odpočinek po tvrdé přípravě. Je tak skoro jisté, že bude Muradov bez boje dalších několik týdnů, možná měsíců.