Procházka do boje o titul: už za dva týdny! Divoké zákulisní tahy v UFC

Dostal, co chtěl, ale dříve než čekal. Po dubnovém triumfu Jiří Procházka vyzval krále UFC Alexe Pereiru. Brazilec hozenou rukavici zvedl. Titulová bitva finišerů přijde na program už 29. června. Vedení organizace tak zachraňuje turnaj UFC 303 v Las Vegas, z něhož za nejasný okolností odstoupil hvězdný navrátilec Conor McGregor. Samuraj vyslal v pátek ráno do světa krátký vzkaz: „Stanu se perfektní bouří. Pro chyby není prostor.“

Za Procházkovým nečekaným titulovým bojem stojí divoké zákulisní tahy. „Potvrzení zápasu jsme se dozvěděli ve čtvrtek u jednání s UFC,“ přiznal Jaroslav Hovězák, trenér českého bijce. „Věděli jsme, že tento scénář může nastat čtrnáct dní. Stále jsme ale kalkulovali s tím, že budeme bojovat 17. srpna v Perthu v Austrálii.“

Původní hvězdou akce ve Vegas měl být světoznámý Ir McGregor. V posledních týdnech však internet zahltily indicie o jeho možném odstoupení. „UFC se pořád snažilo s Conorem (McGregorem) vyjednávat. Jezdili za ním do Dublinu a hledali jakoukoli možnosti, aby se ve Vegas představil. Conor je ale asi zraněný, a tak nebylo nazbyt. Snažili se najít náhradu, hlavní tahák večera a nabídli ho nám,“ vyprávěl Hovězák.

„Mysleli jsme, že tento červnový termín neklapne. Když nás UFC oslovilo, řekli jsme, že do toho můžeme jít. Zároveň jsme ale věděli, že je Pereira na mediální cestě po Austrálii. Mysleli jsme si tedy, že to z jeho strany neklapne. Ta možnost, že vše klapne, měla nízká procenta,“ doplnil kouč příběh.

Problémy s váhou nebudou

Právě Procházka je známy tím, že na turnaje létá s několikatýdenním předstihem, aby se stihl správně aklimatizovat na výrazně jiné časové pásmo. „Na rychlo jsme sháněli letenky. Pravděpodobně v pondělí ráno poletíme do Vegas, kde dokončíme fyzickou přípravu. Bereme s sebou nějakého sparing partnera. Na místě doděláme silové tréninky, dynamiku a sparingy,“ řekl Hovězák.

Výhodu domácího prostředí tentokrát Pereira mít nebude. Nabídka duelu se samurajem ho totiž zastihla na mediální cestě na druhém konci světa. „Máme stejné podmínky. I pro něj je to hodně na rychlo. On je v Austrálii, my v Česku, časové posuny čekají obě strany. Nám hraje do karet, že Jirka není tak těžký jako Alex. Ten má přes sto kilo,“ soudí Hovězák. „My problémy s váhou mít nebudeme. Věřím, ale že limit splní i Alex, je profesionál.“

Čtvrteční novinka vlila českému týmu do žil další silnou dávku energie. „Je to perfektní. Co víc si můžeme přát? Jdeme do boje, jdeme si pro titul. Nálada celého týmu? Odhodlaná,“ usmívá se trenér.

První střet finišerů na absolutní špičce polotěžké váhy proběhl začátkem listopadu loňského roku. „Už víme, do čeho jdeme, na co se připravit a čeho se vyvarovat,“ hlásí Hovězák. Procházka se červnovým představením drží ve vysokém tempu. Poslední duel absolvoval teprve v dubnu, stejně tak i brazilský sok. „Příprava probíhá pořád, my jen navazujeme. Po boji s Rakičem jsme věděli, že chceme jít v dalším zápase pro pás, a ten drží Pereira.“

Listopadový titulový duel v Madison Square Garden dopadl pro českého samuraje nezdarem. „První kolo jsme vyhráli. Měli jsme přesně danou strategii. Jirka měl ale zánět v levé ruce a takřka vůbec ji nemohl používat,“ poodhalil Hovězák někdejší komplikace. Ty by nyní neměly být zátěží. „Jirka byl perfektně připravený a zdravý v zápase s Rakičem, což není tak dlouho. Pořád jsme v pohodě bez zdravotních problémů.“

Brazilec má účinný leč úzký arzenál. V nejlepší lize světa se prosadil tvrdým boxingem a ostrými kopy na nízké pásmo. „Víme, co dělá a připravujeme se na to. Kopy na holeň v prvním zápase Jirkovi nevadili,“ myslí si trenér.

Procházka musel prohru přijmout i s hořkou pachutí. Pereirův levý hák ho poslal do kolen a po pár loktech na hlavu rozhodčí souboj ukončil. Avšak bezprostředně poté, co Brazilec vstal, samuraj vyskočil na nohy připravený k pokračování v boji. „Ten finiš byl nešťastný. Kdyby to Marc Godddard (rozhodčí) neukončil, tak bychom boj dovedli do úspěšného konce. To jsou však jen spekulace,“ ohlížel se Hovězák. „Teď se budeme vyvarovat všech možných chyb a půjdeme si pro vítězství.“

Tým českého bojovníka by teoreticky mohl vetovat Goddardovu roli v odvetném boji. „Tyhle věci neřešíme. Určitě nepůjdeme cíleně pro Goddardovi. Je to pan rozhodčí, profesionál. Každý dělá chyby. Mluvili jsme o tom i s ním. Řekl nám svůj pohled. Za mě by se ale titulový zápas neměl takhle ukončovat,“ má jasno kouč největší české hvězdy MMA.