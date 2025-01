Pořád dostáváš na pr*el, pálí Američan do Procházky. Ten reaguje klidně

Jiří Procházka vs. Jamahal Hill, jeden z taháků turnaje UFC 311 • UFC

Vždy uctivý ranař je nyní podroben testu trpělivosti. Šestatřiceti duely ostřílený Jiří Procházka se na sobotní akci UFC 311 střetne s někdejším šampionem jeho divize, Jamahalem Hillem, který se o vzájemný zápas hlásí už tři roky. Výzvy se však postupem času změnily. Američan přešel ze slibů atraktivní bitky na přísnou kritiku všech Procházkových výkonů. „Ty jsi chlap, který dostává na prdel pokaždé, co vleze do klece. Vyhráváš jen proto, že hodně sneseš,“ pálil Hill nedávno. Čech reagoval úsměvem.

Když Jiří Procházka naposledy zasedl k jednomu stolu se soupeřem, tehdy Alexem Pereirou, požadoval čistý boj bez použití černé magie. S nynějším sokem se ale nejspíš do ústní přestřelky nechystá. „Nikomu nechci lézt do hlavy,“ odmítl Čech hozenou rukavici od Jamahala Hilla, jenž před několika týdny vypustil celou kanonádu bodavých výroků. Dá se předpokládat, že na ni během tiskové konference před sobotním duelem na turnaji UFC 311 naváže.

Někteří Procházkovi konkurenti vnímali jeho expresní vzestup polotěžkou divizí jako předbíhání v už tak nabyté frontě, jiní zas viděli příležitost ukrást záři nově vzniklé hvězdě. K druhé skupině patřil i Hill, v té době také vnímaný jako bijec šampionské úrovně. „Zápas s Jiřím chci nejvíc. Doručili bychom spolu extrémně atraktivní souboj. Vedení bychom dost ušetřili práci, protože náš duel by se zkrátka vypromoval úplně sám. Oba v sobě máme hvězdný potenciál. Dobře mluvím, vystupuji a bojuji, to Jiří taky,“ prohlásil Američan po zasazení brutálního KO Johnnymu Walkerovi.

Hill pak českého finišera vyzval ještě několikrát, svými výroky ale nikdy nevkročil na pole trashtalku. Uctivě se na Procházkovu adresu vyjadřoval i poté, co se ujal trůnu divize, který předtím Samuraj odevzdal kvůli zranění. „Právoplatný vyzyvatel a bojovník, proti kterému chci pás obhajovat je Jiří. Hlavně, ať si dá na čas a pořádně se uzdraví. Až se tak stane, budu připraven,“ vzkázal tehdy.

V minulém roce se však poměry mezi bojovníky ze smetánky UFC vyostřily, když Hill přísně zkritizoval Procházkův výkon v odvetném duelu s Alexem Pereirou. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. „Jamahalle, nemluv o mých výkonech, zápasovém IQ ani o ničem další. Ty jsi v posledním zápase neukázal vůbec nic,“ opáčil Čech s odkazem na sokův loňský střet s Pereirou. Hill inkasoval KO jednou ranou už ve třetí minutě utkání.

Připomínka drtivého KO se zjevně citelně dotkla Američanova ega. „Děláš si legraci? Sdílíme společného posledního soupeře, Pereiru. Ten tobě naposledy zcela dominoval, odhalil všechny tvé chyby, nepustil tě k ničemu a nakonec tě knockoutoval, a to pěkně drsně. Mě prostě nachytal, takže je mezi našimi porážkami obrovský rozdíl,“ pálil třiatřicetiletý bijec v reakčním videu, které vydal na Youtube.

Hill, který v kleci stačil trefit jen pár kopů na přední nohu Pereiry, cupoval Procházku dál. „Alex tě sestřelil tak tvrdě, že ti z toho spadl culíček na stranu. Přichystej si ho do LA, já ti tam tu sra*ku taky pošlu do strany,“ mnul si Hill pěst.

„Ty jsi chlap, který dostává na prdel pokaždé, co vleze do klece. Vyhráváš jen proto, že hodně sneseš, tví soupeři se unaví a začnou dělat hloupá rozhodnutí. Stal ses šampionem jen kvůli hloupému tahu Glovera (Teixeiry). Využil jsi ji, dobrá práce. Většinu toho souboje jsi ale dostával po hubě,“ poukázal Američan na Procházkův dva a půl let starý ikonický střet, za nějž si vysloužil řadu ocenění. „Nad Gloverem jsem zcela dominoval, neprohrál jsem ani kolo. Vidíš, nejsme stejní,“ ukončil Hill výlev, po jehož vydání inkasoval vlnu kritiky od fanoušků. Ti ho v komentářích nejčastěji adresovali jako „tlučhubu“.

Světová scéna MMA v napětí čekala na Samurajův slovní direkt. Po odmlce však přišla smířlivá slova vybízející k respektu. „Má tu pusu trošku otevřenou,“ uvedl Procházka s lehkým úsměvem na tiskové konferenci před odletem do USA. „Já na tyhle věci moc nehraju,…Mám rád, když se řekne jen pár slov, která se drží a můžete si za nimi stát i po zápase. Ne že na sebe vyblijeme nějaké blbosti a po boji se budeme tomu druhému omlouvat a říkat, že jsme to tak nemysleli. Nemám to rád, ukazujete tak jen, jak jste křivej.“

Otázkami na Hillova prohlášení se snažili spor znovu vznítit i američtí novináři. Samuraj ale vytrval a trashtalku se zdržel. „Nechci nikomu lézt do hlavy. Chci jen být sám sebou, a to chci sdílet se světem,“ řekl pro web MMAJunkie.

Sobotní duel ani další bodavé výroky nepotřebuje. Střet elitních postojářů z top trojky divize už teď patří mezi největší taháky karty UFC 311, které vévodí hned dva titulové střety.