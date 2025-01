Nečitelnost a drtivá ofenziva. Experti věští: Procházka přidá další K.O.

Video se připravuje ... Byť světové hvězdy věří v úspěch Američana, přední figury domácí scény svorně tipují úspěch Samuraje. Bitva Jiřího Procházky s bývalým šampionem Jamahalem Hillem na UFC 311 má rozhodnout nečitelnost a drtivá ofenziva, pověstné zbraně českého bijce. V neprospěch rivala podle expertů hrají nedůsledné úhyby a špatný pohyb na nohou. Šampion Oktagonu, přední český trenér i veterán UFC společně predikují Procházkovu výhru knockoutem.

David Dvořák, veterán UFC Jirka potrestá krátké úhyby „Američan je pro Jirku stylově nejpřijatelnější soupeř ze špičky UFC, bude mu sedět ve všech směrech. Hill rád chodí do přestřelek jen se dvěma údery, po kterých si povolí a číhá na další příležitost. Ono povolení, úhyb dozadu, není nijak velké. Jsem si jistý, že na něj Jirka se svým obrovským rozpětím paží dosáhne a potrestá ho knockoutem v prvním kole. Hill v kariéře nasbíral řadu K.O., rozhodně má tvrdou ránu. Tím se ale v polotěžké váze může chlubit kde kdo. Jirka navíc snese opravdu šílené bomby. Nevím, čím by ho Američan mohl překvapit. Snad jen rychlým pohybem na nohou, defenzivou ze vzdálenosti a pokusy o strhy na zem.“

Machmud Muradov, veterán UFC Pohyb a pekelné tempo! „Považuji Jirku za velkého favorita. Když si vzpomenu, jak Hill čelil Pereirovi, na nic se nezmohl. To Jirka měl proti Brazilci alespoň nějaké dílčí úspěchy, trefené rány, kopy i strh na zem. Před rokem či dvěma jsme spolu spárovali a on jel pořád ve stejném pekelném tempu. Třebaže časem více ztěžka dýchal, pokračoval v kadenci úderů. Má pro tak ofenzivní styl boje skvěle nastavenou mentalitu. Nezlomí se. Měl by těžit hlavně z pohybu na nohou, který má opravdu skvělý, aby pro Hilla nebyl snadným cílem. Má také dobré oko, myslím, že zvládne Američana nachytat v postoji. Očekávám výhru před limitem.“

André Reinders, trenér a bývalý mistr Evropy MMA Samuraj to ukončí kopem na hlavu „Krom mentálního nastavení je Jirkovou nejsilnější zbraní nečitelnost. S rukama dole dobyl svět, a to právě proto, že nikdo nebyl schopný přečíst jeho pohyb a připravit se na údery létající ze všech možných úhlů. Jirka může klidně zapojit i wrestling a boj na zemi, které trochu ukázal v prvním zápase s Alexem Pereirou. Byť má Hill skvělou obranu proti strhům, nemusel by to čekat a samotné pokusy by mohly posloužit k prolomení obrany v postoji. Střídání různých útoků bude klíčové. Když bude Samuraj kopat na nohy a tělo, naznačovat takedowny, střídat přímé údery s háky a spodky, mohl by si otevřít prostor pro kop na hlavu. Tím podle mě duel ukončí ve druhém kole."

Daniel Škvor, bojovník Oktagonu a bývalý elitní kickboxer Rozhodne „psycho mód“ „Nastane jeden ze dvou scénářů. Buď do sebe oba vletí a poštípou se, dokud jeden nepadne K.O., nebo ukážou nemastný neslaný zápas, v němž se budou naměřovat a hledat vzdálenost… A Jirka si nemůže dovolit nerozhodnost. Hill si ho totiž může hlídat z dlouhé distance a trefovat jednotlivé údery. Takový průběh Jirkovi nikdy nesedí, což naposledy ukázal Pereira. Půjde tedy jen o to, jestli se dostane do svého psycho módu, kdy trefí čistý úder, sepne mu a začne totální ofenziva, jakou ukázal třeba proti Dominicku Reyesovi. Pokud půjde do tlaku, přebere iniciativu, věřím, že vyhraje. Na bouřlivé přestřelky je přeci jen zvyklý.“