Rus vzal Pereirovi pás UFC a ostře pálí do Procházky: Jsi podvodník!

Obávaný finišer Alex Pereira po celých pět kol nesešlápl plyn a nechal si vzít šampionský pás ve prospěch Magomeda Ankalaeva. Rusovi se sice nepodařilo prosadit ani jeden z pokusů o takedown, ale tlak v klinčích na pletivu a rozvážná palba v postoji mu na výhru stačily. Ovací se novopečený šampion od tribun na akci UFC 313 v Las Vegas nedočkal. Jiří Procházka, číslo dvě žebříčku, s gratulací a výzvou k boji nijak neváhal. „Myslím, že jsi podvodník a mnoho jiných borců si to zaslouží víc než ty,“ reagoval promptně Ankalaev.

Dvouletá vláda plná senzačních KO je u konce. Magomed Ankalaev na sobotním UFC 313 sesadil z trůnu polotěžké divize brazilského „Poatana“ Alexe Pereiru. Vedení nejprestižnější ligy světa navrhuje okamžitou odvetu, zatímco Jiří Procházka z druhé příčky pořadí vyzývá oba aktéry titulové bitvy.

Sedm let a dvanáct výher v řadě, tak dlouhou cestu musel Ankalaev v UFC projít, aby se dostal k boji o pás. Promotéři jej od něj dlouho drželi kvůli neatraktivnímu a přetaktizovanému stylu. Když konečně stanul tváří v tvář šampionovi, porazil jej stejně tak mdlým výkonem, za nějž roky schytával kritiku.

„Plánem bylo tlačit a tlačit. Každý, kdo proti Alexovi dosud bojoval, se snažil kontrovat jeho útoky. Já chtěl ale otočit role a začínat všechny akce, aby on musel reagovat na mě,“ prozradil Ankalaev. Plán splnil přesně. Vyrážel vpřed s distančními kopy a jednotlivými přesně trefenými údery, krom několika desítek kopů na nohy přitom skoro nic neinkasoval.

Rus doručil, co se od něj čekalo, ale Pereira? Ten se nejednou vyznamenal právě tím, jak dokázal ofenzivní výpady oplácet. Včera se však nezmohl na žádnou nebezpečnou boxerskou kombinaci, a výhru si tak nechal minutu po minutě a kolo po kolu protéct mezi prsty. „Tlačil mě na klec a v podstatě nic nedělal,“ kýval hlavou nespokojený Pereira. „Dělá to všem. Ví, že mu to funguje a sbírá tak výhru za výhrou, třebaže tím většinu diváků nudí,“ dodal na konto soupeře.

„Představoval jsem si přestřelky, výměny v postoji,“ shrnul pocit většiny expertů i fanoušků Dana White, prezident organizace. Zklamaně pokrčil rameny, načež prohlásil, že se pokusí domluvit okamžitou odvetu.

Ankalaev z neatraktivní bitvy viní Brazilce. „Dvacet minut přede mnou utíkal…Za druhý zápas s ním budu rád, třeba v něm bude konečně opravdu bojovat,“ rýpnul nový šampion do svého předchůdce.

Gratulace od Procházky

Titulový duel napjatě sledoval tým českého Samuraje v úsilí o návrat na špičku. „Magomed měl od začátku zápas pod kontrolou. Tlak na Alexe fungoval, zaměstnával ho natolik, že nebyl schopen reagovat na kombinace Magomeda. Alex jakoby se nebyl schopen dostat do zápasu, najít si prostor. A když, tak se po chvíli stáhl. Zasloužené vítězství Magomeda. Komplexní výkon, místy pro diváky nudnější, ale účinný,“ zhodnotil v příspěvku na síti X Martin Karaivanov, hlavní kouč.

S gratulací přišel i sám Procházka. „Gratuluji Magomede, krásný tlak. Většině lidí se to nelíbí, ale pro teď máš titul ty,“ napsal, načež nabídl dva scénáře: „Alexi, dáme si poslední tanec? Nebo ještě lepší nápad, půjdu hned na lov titulu.“

Rus, jakoby gratulaci přehlédl, reagoval nad očekávání ostře. „Myslím, že jsi podvodník a mnoho jiných borců si to zaslouží víc než ty. Jdi radši vyhrát nějaké zápasy,“ uvedl Ankalaev, v němž se zřejmě stále drží hořkost, že jej dříve Procházka nejednou přeskočil ve frontě vyzyvatelů.