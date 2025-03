Čech trhne rekord Oktagonu: Říkali, že to je brutál! Z čekárny má tělocvičnu

Dvakrát ve dvou týdnech v MMA zápase! Organizace Oktagon má nového rekordmana. Nováček Daniel Ligocki skočil do rychlovlaku a po nedávném vítězství na domácí půdě v Třinci půjde v krátkém sledu do klece znovu, tentokrát v německém Stuttgartu. Nikdo v historii žlutočerné značky nezvládl větší fičák. „Sám Oktagon se k tomu staví tak, že je to brutál. Když jsem řekl, že budu připravený za týden, vzali to vážně,“ usmívá se slezský rodák v rozhovoru pro iSport.cz před víkendovým bojem.