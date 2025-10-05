UFC 320 ONLINE: Procházka - Rountree Jr. Čechovy chvíle před bojem, na místě má fandy
Pozornost českých fanoušků MMA míří do Las Vegas! V neděli zhruba v pět ráno středoevropského času se tam v rámci turnaje UFC 320 utká Jiří Procházka s domácím Khalilem Rountreem Jr. V případě úspěchu by se mohl český bijec přihlásit o titulový zápas. Dění v zámoří sledujeme ONLINE, přímo v Las Vegas je redaktor Marián Šustr.
Zprávy ze dne 5. října 2025
Odhadem přibližně 45 minut zbývá do zápasu českého reprezentanta v UFC a dvojky polotěžké váhy Jiřího Procházky s o dvě příčky níže umístěným Khalilem Rountreem Jr. Joe Pyfer v prvním utkání hlavní karty v průběhu druhého kola ukončil Abuse Magomedova, takže před Čechem už je pouze jeden duel.
Tým Jiřího Procházky prostřednictvím jeho sociálních sítí informuje o příchodu českého borce.
Po rychlém vítězství Ateby Gautiera, který byl posledním úspěšným zápasníkem takzvaných prelims, postupuje karta UFC 320 v očekávaném tempu. Co to znamená pro Jiřího Procházku? Na řadu by se mohl dostat kolem 5.00 středoevropského času. Záleží také na tom, jak budou vypadat dva zápasy před ním - zda dojdou až k bodovým lístkům, nebo naopak skončí svižně. Soupeřem českého samuraje bude Khalil Rountree Jr., oba už jsou pochopitelně na místě v T-Mobile Areně v Las Vegas.
Poměrně tradiční fanoušek organizace UFC a zároveň zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg nechybí na místě. Uvidí tak i snažení českého bojovníka.
Takhle vypadá výhled redaktora iSport.cz Mariána Šustra, který přímo na místě v Las Vegas sleduje dění před bojem Jiřího Procházky:
Jiřího Procházku v Las Vegas podpoří i krajané.
Bezpečnost město Las Vegas nijak nepodceňuje. Kolem T-Mobile Areny stojí skupinky policistů, vždy jeden s dlouhou puškou.
UFC 320 v Las Vegas už je v plném proudu a web iSport samozřejmě nechybí! Aréna zůstává během prvních zápasů z velké části stále prázdná. Markantní rozdíl oproti turnajům Oktagonu.
Zprávy ze dne 4. října 2025
„Na halu jedeme raději dřív, abychom byli v tom prostoru co nejdéle a zdomácněli tam. Jiří odpočívá, načež mu udělám tejpy na pěsti. Pak nastává pauza, během níž je Jirka v klidu a medituje. Když už je zápas blíž, začneme se zahřívacími cviky. Jaroslav (Hovězák, druhý trenér) Jiřího promasíruje, promáčkne důležité body. V tu chvíli je připravený na lapy, nácvik pohybu, zpozornění očí, první zadýchání. A už jen stačí nastoupit do klece,“ popsal trenér Martin Karaivanov v rozhovoru pro iSport, co čeká Jiřího Procházku v nadcházejících hodinách před zápsem. VÍCE čtěte ZDE>>>
Jiří Procházka má za sebou ranní rozcvičku s týmem. Před večerním zápasem s Khalilem Rountreem Jr. působil, že je ve skvělé náladě. Do klece nastoupí v Las Vegas až kolem páté hodiny SEČ.
Veškeré dění z turnaje UFC 320 sleduje přímo na místě redaktor iSportu Marián Šustr.
Zápas Jiřího Procházky v Las Vegas se pomalu blíží a podle srdečného přijetí, které se českému bojovníkovi dostalo na pátečním vážení, se zdá, že oproti domácímu Khalilu Rountreemu Jr. může mít v aréně fanouškovskou převahu. Několik set z nich bude vyzbrojeno samurajskými čelenkami s Procházkovým heslem: „Let´s go for that!“ Celá jedna tribuna se rychle postavila na nohy a začala se o ně hlásit, když je do řad rozhazoval český tým.
Jiří Procházka promluvil po včerejším vážení o hubnutí, doplnění i počtu kil, které jsou ideální pro boj. „Dělání váhy šlo dobře, lehce. Ještě den před a půl do měření jsem měl sto kilogramů. Jsem strašně rád, že jsem ze sebe dobře dostal vodu. Cítil jsem, že jí mám v těle hodně a půjde ji snadno vyčůrat. Ještě večer jsem si dal lehkou večeři a pak krátkou horkou vanu, abych to dodělal. Vyšlo to skvěle. Do zápasu budu hlavně odpočívat. A co si dám k jídlu na doplnění? Dřív jsem měl rád palačinky od babičky a všelijaké takové kraviny. Teď je pro mě ale důležité udržovat se v čistotě, po vážení jsem si dal skvělý salát. Ještě se těším na sushi. Ryba, rýže a zelenina, to je to nejlepší. V zápase chci mít 97 kilo, maximálně 97 a půl, protože potřebuju být lehký.“