Životní finále bez titulu. Nosková v Pekingu i přes vzdor nestačila na Američanku

Linda Nosková v náročném finálovém boji proti Amandě Anisimové
Linda Nosková v náročném finálovém boji proti Amandě Anisimové
Amanda Anisimová nemá ve finále lehkou práci s Lindou Noskovou
Česká tenisová jednička Linda Nosková ve finále turnaje v Pekingu
Americká tenistka Amanda Anisimová rozhazuje nevěřícně rukama
Linda Nosková se ve svém životním finále nevzdává
Američanka Amanda Anisimová během finále v Pekingu s Lindou Noskovou
Česká tenistka Linda Nosková během finálové bitvy v Pekingu
Radost Amandy Anisimové po vyhraném setu ve finále s Lindou Noskovou
Česká tenistka Linda Nosková ve finále turnaje WTA 1000 v Pekingu prohrála 1:2 na sety s Američankou Amandou Anisimovou a přišla tak o možnost získat nejcennější titul v kariéře. Těžkou ránu schytala nová česká jednička už v prvním setu, ve kterém dostala kanára. Následně se sice dokázala vzchopit a duel srovnat, světová čtyřka však byla nad její síly.

Dvacetiletá Nosková prohrála s Anisimovou druhý ze tří vzájemných duelů a neoplatila jí letošní porážku z osmifinále Wimbledonu. Nevyšlo jí čtvrté finále z pěti a druhé v tomto roce po červencovém turnaji v Praze. Naopak trofej má Nosková z loňska z Monterrey v Mexiku.

I přes nedělní porážku se Nosková posune ve světovém žebříčku z 27. příčky na sedmnáctou, což bude její kariérní maximum. Stane se v pondělí také oficiálně novou českou jedničkou.

