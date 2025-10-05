Životní finále bez titulu. Nosková v Pekingu i přes vzdor nestačila na Američanku
Česká tenistka Linda Nosková ve finále turnaje WTA 1000 v Pekingu prohrála 1:2 na sety s Američankou Amandou Anisimovou a přišla tak o možnost získat nejcennější titul v kariéře. Těžkou ránu schytala nová česká jednička už v prvním setu, ve kterém dostala kanára. Následně se sice dokázala vzchopit a duel srovnat, světová čtyřka však byla nad její síly.
Dvacetiletá Nosková prohrála s Anisimovou druhý ze tří vzájemných duelů a neoplatila jí letošní porážku z osmifinále Wimbledonu. Nevyšlo jí čtvrté finále z pěti a druhé v tomto roce po červencovém turnaji v Praze. Naopak trofej má Nosková z loňska z Monterrey v Mexiku.
I přes nedělní porážku se Nosková posune ve světovém žebříčku z 27. příčky na sedmnáctou, což bude její kariérní maximum. Stane se v pondělí také oficiálně novou českou jedničkou.