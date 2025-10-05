Přípravy na derby ONLINE: Chystá se pochod slávistů i konec dlouhé cesty s trakařem
Dnešní derby mezi fotbalisty Sparty a Slavie je svátkem nejen na hřišti. Šlágr Chance Ligy si chtějí první říjnovou neděli užít také fanoušci. Monitorujeme události před startem zápasu.
Od 15:30 se chystá tradiční pochod fanoušků Slavie směrem k Letné. Trasu můžete vidět na mapě.
Na počest 60 let staré sázky se minulý víkend ze Smržovky na Jablonecku vydalo 16 fotbalových fanoušků s trakařem,. Cílem jejich 145 kilometrů dlouhé cesty je: derby! Zatímco v roce 1965 vezl příznivec Sparty Antonín Pavlíček po celou dobu slávistu Františka Pacáka, tentokrát se účastníci výpravy v sezení na trakaři i jeho tlačení střídají.
Akce má stejně jako před 60 lety i benefiční charakter. Tehdejší výtěžek 80 tisíc korun československých putoval na pomoc obci Obid, kterou postihly povodně, a zároveň na podporu výstavby sáňkařské dráhy ve Smržovce. Letos půjde výtěžek na smržovskou sáňkařskou dráhu, která potřebuje opravit.