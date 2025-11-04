Keita: Vyhazov z UFC? Ne, to vůbec nebylo ve hře. Mluví o incidentu na váze či Oktagonu
Ověnčený pásy Oktagonu se Losene Keita rozloučil s českou stájí a přesunul se do UFC. Tam ale hned při debutu nezvládl splnit váhový limit a jeho soupeře Patrício Pitbull odmítl do zápasu nastoupit. Krátce po incidentu na váze vyšla zpráva, že Belgičana za prohřešek vyhodili. „Nikdo z UFC tohle neřekl. Nějaký novinář chtěl jen lajky. S Hunterem Campbellem jsme se bavili a mají zájem zopakovat zápas s Pitbullem,“ povídá sedmadvacetiletý bojovník v rozhovoru.
Byť je nyní upsaný v zámořské organizaci UFC, s černo-žlutou ligou si její historicky neúspěšnější bojovník Losene Keita nadále udržuje úzkou vazbu. Spolu s českými fightery se připravuje na zápasy a plánuje budovat belgické talenty, kterým pak v Oktagonu domluví angažmá. Přímo na turnaj se vrátil v sobotu v Brně, tentokrát v roli kouče.
Jaké to je vrátit se na turnaj Oktagonu?
„Dobré, ale já nikdy neodešel. Jezdím čas od času na turnaje a měl jsem tu nyní svěřence. Je skvělé tu zas být.“
Po nevydařeném debutu v UFC za sebou máte turbulentní týdny. Bylo těžké je v klidu zvládnout?
„Ale ne, šlo spíš o práci pro tým na sociální média. Věci jako tohle se zkrátka stávají. Já myslel hlavně na sebe, abych příště udělal všechno správně. Poučil jsem se.“
Budete nadále snažit o zápas s Pitbullem?
„Jasně, protože to udělal osobní, což před tím nebylo. Čekám a doufám, že to vyjde na něj, nebo aspoň na někoho z TOP15.“
Čekal jste, že zveřejní video ze zákulisí, kde ho zmožený po hubnutí prosíte, aby do zápasu nastoupil?
„Ne. Protože po tom, co se stalo na videu, jsme spolu seděli a povídali si. Já se omlouval, on byl přátelský, všechno se zdálo být v pohodě. Proto nerozumím tomu, proč to pak dal ven. Myslím, že proto, že dorazil domů a začal si říkat, že si o něm budou lidi myslet, že zbaběle vycouval. Tak zveřejnil něco, kde budu vypadat blbě já. Nebylo to nutné. I proto, že máme stejného manažera! Nerozumím tomu. Proč?! Mohl to nechat být.“
Matchmakeři se na vás tehdy dost zlobili.
„Ale to je normální. Myslím, že ze začátku nerozuměli, jak velký hype okolo sebe mám. Pak oznámili zápas na Paříž a karta najednou byla zajímavá, všechny zajímalo, jak si povedu, jak bude zápas probíhat. Proto byli naštvaní, že přišli o někoho, na kom lidem záleží. Moje chyba.“
Novináři spekulovali, že vás za to vyhodí. Skutečně se o zrušení smlouvy jednalo?
„Ne, to vůbec nebylo ve hře. Nevím, odkud to přišlo. Nikdo z UFC tohle neřekl. Nikdo o tom nevěděl. Nějaký novinář chtěl jen lajky. S Hunterem Campbellem (mathmakerem UFC) jsme se bavili a mají zájem zopakovat zápas s Pitbullem. Myslím, že bych mohl znovu zápasit v únoru nebo březnu. Snad na kartě v Londýně. Není to potvrzené, ale nějak takhle to vychází.“
Vedení UFC by vám mohlo dát někoho mimo top 15, aby vás potrestalo.
„Nevadí mi to. Já vím, kdo jsem, jak zápasím. Poradím si s tím, ale zároveň si nemyslím, že to je dobrý nápad. Platí mi dost peněz, takže mi budou chtít dát někoho pořádného.“
Uvažujete, že byste se přesunul do vyšší váhové kategorie?
„Ne, o tom se nebavíme. Pitbulla jsem bral bez možnosti plné přípravy. Zůstávám v pérové váze.“
Myslíte, že vás UFC bude chtít na zápasy přímo do USA?
„Proč by ne. Jsem zápasník UFC. Budu bojovat kdekoli a kdykoli.“
Pokud by se vám nepodařilo opět domluvit zápas s Pitbullem, máte vyhlídnutého někoho jiného?
„Jistě. Budu bojovat s kýmkoli, pokud to bude znamenat, že mě to přiblíží k titulové šanci. I kdyby mi teď řekli, že budu muset zápasit s Movsarem Evloevem, nebral bych to jako trest, ale požehnání. Představte si, že nezvládnete váhový limit a hned potom vám dají jedničku divize. Chtěl bych Movsara nebo Yaira Rodrigueze, s nimi by to pro mě byl nejlepší možný scénář.“
Batfalský je hladový, zápas s Rockem nepotřebuji
Mluvili jste s vaším managementem o tom, že musíte více používat sociální síť X, protože je pro fanoušky a bojovníky UFC nejdůležitější?
„Ano, teď jsem na X aktivnější než dříve. Je hodně používaný také ve Francii, kde mám velké jméno. Myslím, že se tam zápasy dají vypromovat mnohem lépe než na Instagramu či Facebooku.“
Všiml jsem si, že spouštíte organizaci Lamiro Fighting Championship. Co vás k tomu dovedlo?
„Ve skutečnosti je to organizace mého trenéra, já jsem jen její součástí. V Belgii není moc MMA lig, a tak jsme začali vlastní, kde budeme moct budovat talenty z našeho týmu Lamiro Fight Club. Když bude někdo opravdu vyčnívat, rozhodně ho zkusím dostat do Oktagonu a on tam bude tím dalším Keitou.“ (směje se)
Vnímáte už nějakého „dalšího Keitu“?
„Zatím ne. Bude to chtít čas.“
Na přípravy za vámi jezdí mladí čeští bojovníci - třeba Peter Gabal, Tobiáš Barták nebo Jakub Batfalský. Udržujete si po čtyřech letech v Oktagonu pořád blízké vztahy s českou scénou?
„Vždycky přemýšlím nad tím, jak dobrý bych asi byl, kdybych měl na začátku někoho, kdo by mě v tréninku opravdu posouval, tlačil vpřed, vedle koho bych rostl. Nikoho takového jsem neměl, musel jsem na sobě makat sám. Když teď vidím ty talentované mladé kluky, chci jim dát příležitost a snad je něco i přiučit. I já se od nich učím. Mám rád sparingy s různými typy bojovníků.“
Byť Batfalský poslední zápas prohrál, vnímáte ho i tak jako vašeho nástupce na samotném vrcholu pérové divize?
„Potřebuje ještě čas, ale rozhodně v něm šampionský potenciál vidím. Je opravdu hladový, často jsem to cítil v tréninku. Ještě musí nabrat zkušenosti, a pak se může o titul ucházet.“
Několikrát jste se popichoval s někdejším konkurentem z Oktagonu Shemem Rockem. I on nedávno podepsal smlouvu v UFC. Myslíte, že jednou na váš zápas přeci jen dojde?
„Ne, tahle hra má nějaké úrovně a já jsem o dost napřed. (směje se) Rock se ještě bude muset hodně snažit, aby se přiblížil k top patnáctce. Já tam dostal šanci hned. Takže i vedení vnímá, že jsme na jiné úrovni. Zápas s Rockem opravdu nepotřebuji. Nicméně přeji mu, aby se mu v UFC dařilo.“