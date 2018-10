Fronta na Vémolu! Vážení bijců lákalo, hvězdu MMA čeká odolný Polák

Veliké překvapení čekalo organizátory MMA galavečera XFN 12 v Plzni při veřejném vážení. V obchodním centru Olympia zaplnil prostor před pódiem, kde se představovali hlavní aktéři sobotního galavečera, houf diváků. Největší úspěch slavil Karlos Vémola, nejznámější český bojovník MMA.

„Je to super! Když je dobrá atmosféra teď, tak co teprve na samotném turnaji,“ hodnotil spokojený Vémola, jemuž bude protivníkem Polák Mateusz Ostrowski, který rozhodně nebude snadnou překážkou.

„První kolo TKO (technický knockout) asi nebude. Chtěl bych to sice ukončit v prvním kole, ale budu se ho snažit ukončit technicky. To je totiž jeho hra a já bych ho na to chtěl nalákat. Jak jsem zjistil, nechá se klidně mlátit. Je to odolný Polák. Ale na něco ho určitě nachytám,“ přiblížil svou taktiku Vémola.

Český terminátor ale není hlavní hvězdou večera, protože nahrazuje zápas za zraněného Petra Knížete. Pro nejpopulárnějšího českého bojovníka je to ale příjemná změna.

„Nebudu mít poslední zápas večera. A já se na to obrovsky těším. Připomíná mi to mé začátky v Londýně. Tehdy jsem dělal vyhazovače v barech, takže jsem zápasil brzy, abych stihl přijít včas do práce,“ vzpomínal třiatřicetiletý bijec. „Navíc si i užiju fanoušky po zápase. Když nastupuju poslední, tak jdu po souboji za doktorem, vysprchuji se, a když se vrátím do haly, už tam nikdo není.“

Z atmosféry, která zavládla na veřejném vážení, byl nadšený i Petr Ondruš. Právě on bude v posledním duelu večera čelit tvrdému soupeři ze Srbska Jusufu Hajričovi. „Vždycky jsem tvrdil, že Plzeňské publikum je fantastický,“ líbilo se mu. Soupeř na něj při setkání tváří v tvář zapůsobil dost ostře. „Musím říct, že jsem čekal slabší článek, ale vypadá to, že je poměrně sebejistý. Alespoň to bude stát za to.“

Zajímavé setkání se soupeřem měl i Matouš Kohout, brilantní český thajboxer, kterého čeká třetí zápas v MMA, po velmi dlouhé pauze se Zarko Golubovičem z Bělehradu.

„Já už ho potkal ve výtahu, to vypadal hrozně v pohodě, ale tady se snažil tvářit drsně. Ale v klidu, já nikdy žádnou zášť vůči soupeři necítím. Vše s respektem. Ale jdu si pro vítězství,“ řekl Kohout.

Zájem o akci překvapil i Petra Kareše, promotéra XFN. „Na vážení přichází stále víc a víc lidí. Je při tom lepší a lepší atmosféra. Všichni se vlastně ten sport učíme a je skvělé vidět, jak roste,“ pochvaloval si.