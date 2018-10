Ondruš o Vémolovi: Prosím tě, zbij toho knedlíka, říkali mi lidi na ulici

Jeho duel s Karlosem Vémolou v prosinci minulého roku vzbudil zájem, jaký žádný jiný souboj v české historii. Petr „Píno“ Ondruš sice prohrál v prvním kole, ale rozhodně předvedl statečný výkon. 6. října se vrátí do MMA kolbiště na galavečeru XFN 12 v Plzni. A i přesto, že cítí zranění z předešlých duelů, soupeře si dál nevybírá.

„Prostě přišla nabídka, tady máš váhu, uděláš ji? Chceš vědět jméno? Nepotřebuju,“ vzpomíná Ondruš. „A když dnes vidím, jak si vyčůranější zápasníci vybírají, nebo si sami shání soupeře na galavečer, úplně žasnu. Chtějí zápasit s konkrétním člověkem, protože jim neohrozí skóre. Co to je?!“

I když souboj s Vémolou prohrál, vzpomíná na něj v dobrém. „Podařilo se nám něco, co tady ještě nebylo. To, že já jsem se díky tomu zviditelnil, je asi pravda. Ale já to tak neberu,“ vysvětluje osmatřicetiletý bijec. „Ne, že by mi to bylo jedno. Jsem rád, že jsme pro MMA udělali takovou práci. Vlastně jsme otevřeli obzor široké veřejnosti. Potkávali mě lidi v metru a říkali mi ‚Prosím tě, zbij toho knedlíka.‘“ (směje se)

Velikému ohlasu se dostalo i Vémolovu souboji s Patrikem Kinclem, který Ondruš komentoval v rámci televizního přenosu. Komu fandil? „To ani nemůžu říct snad," tvrdí s úsměvem. „Nefandil jsem nikomu. Fandil jsem zápasu jako takovému. Kdyby Patrik vyhrál, tak by ukázal, že je lepší než já. Vyhrál Karlos, já jsem rád, protože porazil i mě. Je to možná takové egoistické, ale je to tak. Musím říct, že mě oba dva překvapili. Patrik tím, že nebyl schopen ve třetím kole vytvořit tlak, který chtěl. A Karlos tím, že je větší magor, než jsem si myslel. V dobrém smyslu slova. Přestože byl úplně mimo, tak to stejně nevzdal.“

Ondruš je otcem dvou synů, ale to jej prý jako zápasníka nijak neovlivnilo.

„Co se týká samotného zápasení, nemyslím si, že by mělo nějaký vliv. Je to sport, já to tak beru. Možná…“ zamýšlí se. „Říkám si, že třeba nejsem už tak agresivní nebo brutální, ale nevím, jestli to mám přisuzovat tomuhle, nebo jsem už prostě rozumnější. Možná to je jedno s druhým.“

Další zápas čeká Petra Ondruše už v sobotu 6. října v Plzni.

