Bijec Ondruš: Vémola na mě podle Landy posílal před duelem permoníky

Duel Petra Ondruše s Karlosem Vémolou v prosinci minulého roku na akci XFN 6 vzbudil zájem, jako ještě žádný jiný souboj v české historii. Na zápas "Pína" připravoval i zpěvák Daniel Landa v roli mentálního kouče. Ten pojmenovává psychologickou hru, kterou Vémola se svými soky hraje, jako permoníky.

„Mentální koučing je poměrně nová věc. Hodně lidí to podceňuje a nemyslím si, že je to dobře. Je totiž fakt, že právě před naším zápasem na mě Karlos vysílal různé vlny. Permoníky, jak tomu říká Daniel,“ vysvětluje Onduš. „Karlos mi totiž často opakoval ‚Ty sám nevěříš, že mě porazíš. Tvůj tým tomu nevěří…‘ No a Dan mi říkal ‚Hele, to neber na lehkou váhu. To není sranda. Přestože ty víš, že to tak není, tak on ti nahlodává podvědomí. A i přesto, že si nepřipustíš, že by na tebe měl, sebevědomí na chvíli vypneš.‘ Proti tomu jsme tedy nasadili nějakou obranu.“

Na služby kouče Landy si prý nemůže stěžovat. „Navíc mě udržuje na takové příjemné vlně. Dan to má vše hozené do takového pohádkového světa. Což je pro někoho blázinec… Trošku teda je (směje se), ale pro obyčejného člověka, jako jsem já, je to víc srozumitelné.“

Osmatřicetiletý bojovník je sám trenérem bojových sportů. Mezi jeho klienty například patří i zlatá olympionička Ester Ledecká.

„Učím ji techniku a taktiku boje, a v tom je neuvěřitelná. Je to prostě přírodní talent, který umí nasát tolik informací…“ žasne Ondruš. „Když to nejde první trénink, tak to jde druhý. Přitom většinou je to tak, když někdo přijde na první trénink, do druhého to zapomene. Ona je druhý trénink lepší, další ještě lepší. Je až neuvěřitelné, jak je ta holka schopná nasávat informace a předat je svému tělu.“

Další zápas čeká Petra Ondruše už v sobotu 6. října v Plzni.

