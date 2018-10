Jeden musí z kola ven, čtvrtý díl OKTAGON Výzvy se zaměřil na přípravu

Jelikož už se nehrálo o výběr zápasové dvojice, která byla totiž známa už z minulého dílu, byla v sázce odměna v podobě burgerů připravených poraženým týmem. Z té se nakonec radoval český tým.

Po radostech přišla na řadu opět akce. Staredown anebo pohled z očí do očí soupeřů přinesl velké emoce a vyostřenou atmosféru. Hlavně když slovenský Ronald Paradeiser českému Michalu Konrádovi svou výškou a rozpětím naznačoval, kdo je tady pánem.

Věc, která se v historii show ještě nestala

Následovaly tréninky, po kterých však přišlo něco, co rozhodně nikdo nečekal. Největší favorit třetí série, slovenský Ronald Paradeiser, se rozhodl odstoupit. Hlavním jeho důvodem prý byla ruka, ve které se mu ozvalo staré zranění a nemohl by tak do zápasu nastoupit ve stoprocentní kondici. Proto se rozhodl odstoupit. Byl to šok pro všechny účastníky, trenéry, ale taky samotné promotéry Pala Nerudu a Ondřeje Novotný. Samozřejmě, rozhodnutí je jen na něm a všichni ho musí respektovat.

Ronald Paradeiser tak definitivně končí v show.

Paradeiserovou náhradou a černým koněm slovenského týmu a v příštím zápase s Michalem Konrádem bude Matúš Arpáš. Podle ohlasů obou týmů se jedná o velmi nebezpečného a ambiciózního bojovníka.

„V naší váhové kategorii je to nejlepší grappler na Slovensku,“ říká Ryšavý.

„Může být jak dobrý wrestler nebo grappler chce, ale pro nás je to taková malá výhra. Michal je totiž komplexnější bojovník a to je v MMA nejdůležitější. Stylisticky je pro něj tenhle soupeř lepší,“ říká na soupeře trenér Petrášek.

„Všichni říkají, jak je dobrý wreslter nebo grappler, já tohle neřeším, prostě se tam jdeme porvat,“ reaguje na nového soupeře Michal Konrád.

„Je to velmi šikovný bojovník. V MMA má skóre 5:0. Je to specialista na jiu-jitsu (boj na zemi) a největší level na Slovensku. Pro Michala to bude nepříjemný soupeř, protože ještě do teď se chystal na úplně jiný styl,“ nešetřil slovy chvály trenér slovenského týmu Attila Végh.

Při tréninku na příští zápas si Konráda pod svá křídla vzal sám trenér českého týmu a také elitní český bojovník v jednom, Miloš Petrášek. Hlavním úkolem bylo připravit svého svěřence na nebezpečnou zem a wrestling soupeře.

Představení bojovníka Matúš Arpáš

Čtyřiadvacetiletý Matúš Arpáš z Nitry začal svou cestu napříč bojovými sporty s wrestlingem a grapplingem. Za tu dobu dokázal posbírat řadu cenných trofejí, od úspěchů na slovenské půdě až po ty nejcennější na půdě evropské. Rodina bojovníka bya z povolání Matúše do Výzvy nadšená. Pro jeho matku je to dokonce splněný sen, který svému synovi vždy přála.

Matúš Arpáš má tedy 42 hodin na přípravu do zápasu.

Dřina začíná…

Po vyčerpávajících tréninkových jednotkách, které musel Matúš absolvovat, navíc po dnech strávených v práci, se projevila únava.

Drsné tréninky vystřídal pohled z očí do očí obou bojovníků a opět to jiskřilo.

„Frajer musí vědět, do čeho jde. Nebude to mít lehký. Snad si nemyslí, že tady přijede na dva dny a vymlátí to tady,“ zakončuje Michal Konrád čtvrtou epizodu.

Čtvrté čtvrtfinále a zápas Michal Konrád vs. Matúš Arpáš uvidíme v příští epizodě.