Bijec, co se soudí s McGregorem: Má jedovaté fanoušky, nadávají i mámě

Pouhých 48 hodin před plánovaným zápasem dorazila početná skupina bojovníků UFC v Brooklynu do tamního Barclays Center na setkání s novináři. Poté všichni nastoupili do autobusu, který je měl odvézt. Jenže v té chvíli se se svou bandou přiřítil Conor McGregor, kterého kvůli nečinnosti slavná organizace připravila o pás, a na autobus zaútočil.

Když McGregor prohodil vozík jedním z oken, střepy pořezaly Michaela Chiesu na hlavě a způsobily mu tržnou ránu. Kvůli tomu musel na šití a o zápas, na který se dlouho připravoval, přišel. „Přišel jsem o titulový zápas. Mám důkaz. Byl jsem na kartě nejvýše hodnocený. Byl bych krůček od toho vyzvat Chabiba, se kterým jsem si vždycky přál bojovat,“ vysvětlil tehdy svůj důvod k podání žaloby.

Jenže Chiesa narazil, tentokrát na McGregorovy fanoušky. Ti prý posílají nenávistné vzkazy nejen jemu, ale i jeho rodině. „Dokonce i moje přítelkyně a máma dostaly různé vzkazy a komentáře. Oni do toho nepatří, je to ostuda. Maminka je citlivá dáma a já se ji snažím ochránit. Když mi pak řekne o věcech, které jí jsou posílány, tak se stydím,“ kroutil hlavou v pořadu The MMA Hour. „Každý mi může říct, co chce. Tohle je o mně, ne o mé rodině,“ vzkázal.

Podle něj trash talk přesáhl své meze a změnil i fanoušky. MMA už prý není takové, jaké bylo dřív. „V době, kdy byl hvězdami Chuck Lidell a Matt Hughes, nebyli fanoušci takoví, jací jsou teď. Nebyli zlí, netrollili na sociálních sítích. Dřív sociální sítě nebyly tam, kde jsou teď. My sportovci máme své fanoušky, někdo jich má více než ostatní, kteří nás sledují a napodobují. Pokud propagujeme zápasy tím, že říkáme sra*ky o druhých a ponižujeme se navzájem, tak to fanoušci přijmou a to je ta chvíle, která vytváří jedovaté fanoušky,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

„Nesnáším, když někdo říká, že jsou MMA fanoušci nejhorší. Myslím si, že jsou skvělí, ale na druhou stranu neslyším fanoušky basketbalu, kteří nemají rádi LeBrona Jamese, aby o něm říkali nějaké sra*ky. MMA fanoušci z nějakého důvodu hází hodně špíny na sportovce a to je špatně.“

Ani Chiesa ale není ve světě MMA žádným beránkem. V roce 2017 před zápasem s Kevinem Leem ho museli zadržet, aby svého soupeře nenapadl. Podle Chiesy v tom byl podstatný rozdíl. „Myslím si, že jsou tu určité meze. Například já a Kevin. Naše nenávist byla skutečná, nebyly tam žádné scénáře, nic nebylo vynucené. On řekl něco o mé mámě a já jsem vyskočil,“ řekl. „I kdybych měl dostat víc fanoušků na instagram, tak prostě nebudu tím chlapem, který vykřikuje sra*ky. To bych nebyl já. Tak mě nevychovali.“

Chiesův zápas s Pettisem byl odložený o tři měsíce, oba se střetli v červenci a Chiesa prohrál ve druhém kole, kdy mu soupeř nasadil triangl armbar. Nyní se připravuje na další zápas. Na konci roku by měl bojovat s Carlosem Conditem ve velterové váhové kategorii.