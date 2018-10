McGregor padl! Po Nurmagomedově triumfu se strhla hromadná rvačka

Držitel mistrovského pásu UFC v lehké váze zůstává stejný. Chabib Nurmagomedov měl ve svém ostře sledovaném zápase s Conorem McGregorem jasnou převahu, irského vyzyvatele doslova drtil ve všech čtyřech kolech. Zápas jasně kontroloval a nedal svému soupeři žádnou šanci.

Už od první chvíle bylo jasné, kdo má v aréně víc fanoušků. Zatímco při nástupu McGregora propukl neuvěřitelný jásot, jeho soupeře jen vypískali a vybučeli. A Nurmagomedov si fanoušky nezískal ani během zápasu, a už vůbec ne po zápase.

Sice to byl McGregor, kdo do zápasu vstoupil aktivněji a snažil se navodit tempo, po pár vteřinách se ale Nurmagomedovi podařilo dostat svého soupeře na zem do své oblíbené pozice. A právě boj na zemi je jeho silnou stránkou. Ir sice bránil dobře, ale na první pohled bylo jasné, že si s nastalou situací neví moc rady. První kolo však bylo spíše taktické, což se fanouškům moc nelíbilo a dávali to hlasitě najevo.

Do druhého kola vstoupil znovu aktivněji McGregor, ale znovu to byl Rus, kdo převzal velení. Po chvíli se mu podařilo čistě trefit zadní direkt a otřeseného Ira poslal k zemi, kde si ho šikovně držel. Nurmagomedov na zemi pracoval skvěle.

Ve druhé polovině druhé kola byl McGregor hodně pod tlakem, soupeř ho zasypal tolika tvrdými ranami, že se zmohl jen na kryt. Kdyby v té době rozhodčí zápas ukončil, nikdo mi asi nemohl nic říct, protože Ir vypadal hodně otřeseně.

McGregor nápor sice ustál, ovšem za cenu několika faulů. Nejdříve na zemi kopnul soupeře kolenem do hlavy, několikrát ho držel za trenýrky a pomáhal si i držením za pletivo. To se Rusovi samozřejmě nelíbilo a rozhodčímu o pauze domlouval.

Podobný průběh jako první dvě kola mělo i kolo třetí. McGregor opět začal aktivně, po minutě se ho Nurmagomedov snažil dostat na zem, poprvé v zápase to ale irský bijec ubránil. Na rozdíl od těch prvních dvou připomínalo třetí kolo spíše boxerský zápas. Oba se snažili trefit toho druhého dobře mířenými ranami.

Čtvrté kolo rozhodlo. Poprvé začal aktivněji Nurmagomedov, kterému se po minutě podařilo dostat soupeře k zemi. Tam mu rychle nasadil "rear naked choke", tedy páku na hlavu, kterou už McGregor nevydržel a zápas odklepal.

Zatím stále neporažený Nurmagomedov se tak mohl radovat ze svého životního triumfu. Místo oslav však přišel zkrat. Po krátké hádce přeskočil pletivo oktagonu a začal se rvát s přítomným Dillonem Denisem, tedy týmovým parťákem McGregora. Ochranka sice rychle zasáhla a rozzuřeného Rusa zastavila, mezitím se však nahrnuli lidé do samotné klece, kde se rázem strhla další šarvátka.

Jeden z týmu Chabiba Nurmagomedova zezadu napadl McGregora, kterému dal dvě rány do hlavy. Ihned poté, co se situace uklidnila, odešel naštvaný Ir z klece do šatny, na předávání nezůstal ani šampion. Ten vzhledem k tomu, že rozlítil téměř všechny přítomné diváky, raději odešel v doprovodu ochranky. Snad poprvé v historii tak proběhlo vyhlašování bez jediného bojovníka.