Nespokojený vítěz Vémola se omluvil za slib: Ale soupeř není za zenitem

Nespokojený vítěz. Tak lze mluvit o Karlosi Vémolovi, poté co v neděli večer v Bratislavě porazil francouzského soupeře Moiseho Rimbona, ale nepodařilo se mu to, tak jak chtěl, tedy před limitem.

Co byste řekl k zápasu?

„Můžu se jen omluvit fanouškům, za to že jsem nedodržel, co jsem slíbil. A to, že ho ukončím před limitem. Ale jestli to má být moje osobní prohra, že jsem ztratil jedno kolo, tak se z toho budu muset ponaučit a budu muset zlepšit, co jsem pokazil. A rozhodně se ponaučím raději ze situace, kdy jsem prohrál jedno kolo, než aby to bylo z prohraného zápasu.“

V čem myslíte, že jste chyboval?

„V tom, že jsem si ho nechal vlézt na take down (stržení na zem) a nedokázal jsem ho ubránit. Potom už jsem neudělal chybu ani jednu. Já se nepokoušel vstát, protože mi trenéři říkali, ať nevstávám a já je musím poslouchat. Dotáhli jsme to do vítězného konce a to je asi nejdůležitější.“

A co byste vzkázal kritikům, kteří před zápasem zmiňovali, že je Moise Rimbon už za zenitem?

„Vypadalo to, že je za zenitem? Já myslím, že ne a ty lidi kecaj z hladu. To je jako, když tvrdili, že mě Petr Ondruš vypne, a potom si začali hledat výmluvy, proč tomu tak nebylo. Kincl to samý, že jsem ho píchl do oka… Vždy se snaží najít něco. Rimbonovi je třicet sedm let. Petru Knížeti je čtyřicet jedna let a podívejte se, jak zápasí. Podle mě je v nejlepší kondici, jaké kdy byl. Já taky doufám, že za tři a půl roku, kdy mi bude stejně jako Rimbonovi, nebudu za zenitem. Kdyby tomu tak bylo, tak z toho budu hrozně smutný. Já chci být v té době ale na vrcholu.“

Jak jste si užil premiéru v Bratislavě?

„Atmosféra byla úžasná. Cítil jsem se tu jako doma. Za to můžu slovenským fanouškům jenom poděkovat. A ještě víc musím poděkovat všem českým fanouškům, co za mnou přijeli. Opravdu je to daleko. Den předtím byla obrovská akce v O2 Areně, ale oni stejně nelenili a přijeli sem.“