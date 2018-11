Vémola tvrdého Francouze neukončil. V Bratislavě vyhrál na body

Dalším, komu se dostalo masivní podpory burcujících tribun, byl jednoznačně slovenský hrdina Ludovít Klein, který zažil tvrdou zkoušku.

„Tahle výhra má velikou cenu! Doposud to byl můj nejtěžší soupeř. Jsem moc rád, že to vyšlo, ač ne úplně podle mých představ,“ přiznal Klein, který chtěl původně soupeře překonat před limitem.

Velmi náročné klání absolvoval populární český bijec Tomáš Fiala. Tvrdého soupeře Pavela Sivitskije z Ukrajiny udolal na body a bylo znát, že se hodně vysílil. „Těžké. Hodně těžké. Měl jsem na přípravu osmnáct dní. Po posledním zápase jsem byl týden nemocný. Navíc jsem počítal s tím, že bude volno, takže jsem povolil v dietě. Nestihl jsem se tedy pořádně fyzicky připravit. Nebyl to extrémní výkon, ale jsem za něj rád,“ vysypal ze sebe udýchaný Fiala.

„Rozkazy plnil, akorát to chce ještě zapracovat na fýze, jinak dobrý,“ zhodnotil výkon svého svěřence Petr Kníže, trenér a elitní český zápasník.

Premiéru na akci XFN měl talentovaný český bojovník Vasil Ducár, který sbírá úspěchy zejména v boxu. Před nedávnem dokonce vybojoval interkontinentální titul WBF. Osmadvacetiletý Čech zdolal údery srbského soupeře Igora Krstiče už v druhém kole.

„Jsem spokojený na sto procent. Chtěl jsem si to po dlouhé době vyzkoušet, takže jsem se první kolo nikam nehnal, načetl si to a v druhém jsem to chtěl ukončit, což se povedlo,“ pochvaloval si Ducár, kterého další MMA duel čeká už 27. prosince v pražské O2 Areně.

Přední česká MMA organizace XFN poprvé navštívila halu Ondreje Nepely v Bratislavě. Až na menší účast publika, které vyplnilo halu ani ne z poloviny, se jednalo o zdařilý turnaj, který divákům nabídl souboje skvělých českých a slovenských gladiátorů.